La Junta destaca el "mínimo histórico" de desempleo en la región, que lidera la bajada interanual en abril

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, en rueda de prensa para valorar los datos de paro en abril - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha destacado que Extremadura ha cerrado el mes de abril con 62.868 personas desempleadas, un "mínimo histórico" y la cifra más baja de paro registrada en la región en los últimos 30 años.

"Este nuevo hito confirma la evolución sólida y positiva del mercado laboral extremeño, con un descenso del desempleo superior al 11 por ciento respecto a abril de 2025", ha afirmado Nevado.

Asimismo, Extremadura se mantiene como la región donde más disminuye el paro en términos interanuales en toda España, liderando la reducción del desempleo en el último año.

La secretaria general de Empleo ha señalado que "si hace un año se lograba bajar de las 70.000 personas desempleadas, ahora la región se sitúa por debajo de las 63.000, liderando la bajada interanual del paro en España".

En términos mensuales, el paro ha descendido en 2.342 personas, lo que supone una caída del 3,6 por ciento, y "seis de cada diez personas que abandonan el desempleo son mujeres, consolidando una evolución especialmente favorable para el empleo femenino", ha destacado Nevado.

La reducción interanual del desempleo es "intensa", con 7.801 personas menos en paro, lo que representa un descenso del 11 por ciento, situando a Extremadura 4,8 puntos por encima de la media nacional y manteniendo la tendencia de convergencia que viene registrando la región.

En este periodo, ha dicho Nevado "las mujeres vuelven a ser protagonistas de la mejora del empleo, representando seis de cada diez personas que salen del paro y alcanzando, además, un mínimo histórico de desempleo femenino".

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