La Junta destina 18 millones a las subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad

Reunión del Consejo de Gobierno de este martes - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes la convocatoria para el ejercicio 2026 de los programas I, II y III de las subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado protegido de trabajo de Extremadura, por importe de 18.000.000 euros.

La finalidad de estas ayudas es "fomentar la creación y la estabilidad en el empleo" mediante la incorporación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, contribuir al mantenimiento de la plantilla de personas con discapacidad de los centros especiales de empleo y apoyar los servicios prestados por los profesionales que componen las unidades de apoyo, en el marco de los servicios de ajuste personal, social y profesional de los centros especiales de empleo.

También se pretende fomentar el tránsito de las personas con discapacidad del mercado protegido de trabajo al mercado, según señala el Ejecutivo regional.

En ese sentido, el programa I está dedicado a las ayudas a proyectos generadores de empleo; el programa II a las ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo, y el programa III a las ayudas para las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la convocatoria es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, por tratarse de una subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de desempleados con especiales dificultades de inserción.