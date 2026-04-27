La Junta destina 350.000 euros a ayudas para la conservación y gestión del patrimonio histórico y cultural en municipios

Archivo - Jerez de los Caballeros - TURISMO DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este lunes la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actuaciones en bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico y cultural de Extremadura, con una dotación de 350.000 euros, de la que podrán beneficiarse municipios y entidades locales menores.

Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a municipios y entidades locales menores que sean titulares o responsables de bienes patrimoniales de uso público, con el objetivo de "reforzar su conservación y puesta en valor, contribuyendo además a la cohesión social y al desarrollo territorial de Extremadura", señala Junta de Extremadura en nota de prensa.

La convocatoria contempla dos líneas de actuación, una de ellas destinada a la redacción de proyectos de obras y planes directores, que permitirá a las entidades locales planificar intervenciones de conservación y restauración con criterios técnicos adecuados.

La segunda línea de gestión está enfocada a financiar gastos corrientes vinculados a la apertura, mantenimiento y dinamización de estos espacios patrimoniales, señala.

En concreto, la Junta financiará hasta el 80 por ciento de la inversión subvencionable, con un máximo de 15.000 euros en el caso de proyectos técnicos y de 10.000 euros para actuaciones de gestión, de tal forma que la cuantía total se distribuye en 150.000 euros para la línea de proyectos y 200.000 euros para la línea de gestión, pudiendo incrementarse hasta un 20 por ciento adicional si existen disponibilidades presupuestarias.

Las actuaciones subvencionables incluyen, entre otras, la redacción de proyectos de conservación y restauración, la elaboración de planes directores que definan estrategias a medio y largo plazo, así como gastos de personal, suministros y mantenimiento necesarios para garantizar la apertura y uso público de los bienes.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades locales cuyos inmuebles estén declarados Bien de Interés Cultural, incluidos en el Inventario de Patrimonio o recogidos en catálogos urbanísticos, siempre que tengan titularidad pública y estén destinados al uso ciudadano.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, y deberá tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico señala que "refuerza su compromiso con la protección del patrimonio histórico y cultural como elemento clave de identidad, desarrollo local y dinamización económica, impulsando la implicación directa de los municipios en su conservación y gestión", concluye.