La Junta destina 47,5 millones en nuevas ayudas para fomento y consolidación del empleo autónomo de unas 16.000 personas

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico del 22 de septiembre de 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes, día 22, la convocatoria de las subvenciones para el fomento y la consolidación del autoempleo en la región en el ejercicio de 2026, que cuenta con una dotación económica de 47,5 millones de euros, y de la que calcula que se podrán beneficiar unas 16.000 personas.

Como novedad, dentro de esta tercera convocatoria del denominado Plan de Fomento y Consolidación del Empleo Autónomo en Extremadura se crea una nueva línea de ayudas. En concreto, una tarifa cero familiar colaborador, que permitirá que los autónomos que contraten a un familiar no tengan que pagar su Seguridad Social durante dos años.

La cuantía a conceder será de 1.920 euros al año para asumir todas esas cuotas mensuales, según ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Además, también se refuerza el programa de relevo generacional, de tal modo que las ayudas para quienes adquieran un negocio mediante esta modalidad van a incrementarse hasta los 6.000 euros.

La cuantía anterior, que era de 1.500 euros, sube de este modo, con carácter general hasta los 4.000 euros, y se suman a ella otros 2.000 euros cuando ese negocio se encuentra en un municipio que tenga menos de 10.000 habitantes.

Junto a estas novedades, según ha explicado la consejera, se mantienen el resto de los programas que componen este "ambicioso" plan de empleo creado en el año 2024 por el Gobierno de María Guardiola.

Recoge, así, diferentes líneas de ayudas para apoyar tanto al establecimiento de nuevos autónomos como al mantenimiento en el tiempo de sus negocios y, sobre todo, también para fomentar la inserción laboral de familiares colaboradores.

Según ha destacado Elena Manzano, algunos de estos programas se pueden acumular, de manera que la ayuda máxima que puede alcanzar son los 20.420 euros por beneficiario.

Con ello, en líneas generales, los perfiles que pueden obtener esa cuantía máxima son los de una mujer que se incorpora al mundo laboral tras haber sido madre o un hombre con discapacidad menor de 36 años.

En ambos casos tendrán que cumplir distintos requisitos, entre los que se encuentran darse de alta como autónomos en un pequeño municipio, adquirir un negocio mediante relevo generacional y mantenerlo durante un periodo mínimo de tres años.

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