La Junta destina más de 11,6 millones para contratar el suministro de sistemas de monitorización continua de la glucosa

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud para la contratación del suministro de sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial para personas con diabetes mellitus tipo 1 y 2 y otros tipos de diabetes que requieran terapia intensiva con insulina de cuantía indeterminada.

Esta contratación, cofinanciada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU, cuenta con un presupuesto de licitación de 11.607.000 euros (12.767.700 euros, IVA incluido).

En el objeto del contrato se incluye todo el material necesario para la monitorización de los pacientes como sensores, transmisores, receptores, baterías, glucómetros y tiras reactivas de glucosa.

También formará parte del contrato cualquier elemento necesario para el funcionamiento del sistema propuesto por los licitadores, así como la integración electrónica de los sistemas con el aplicativo Jara asistencial del SES.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha destacado que los médicos del SES van a poder consultar los datos de los pacientes con diabetes en la historia clínica, además, podrán tener acceso a esos datos en su ordenador y los mismos estará actualizados "en tiempo real".

"Esto va a permitir mejorar el control de la diabetes y la atención, sin duda, de estos pacientes en nuestro sistema de salud", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

