La Junta desvela una deuda de 272.000 euros del anterior gobierno socialista por derivaciones a la sanidad privada

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, comparece en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha desvelado una deuda de 272.000 euros del anterior gobierno socialista a la empresa Quirón Salud por derivaciones a la sanidad privada.

García Espada, en una comparecencia este jueves en la Asamblea, ha informado de que tiene tres cartas para el secretario del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, cuyo remitente es Quirón y en las que solicita el abono de esa "deuda oculta hasta el día de hoy" y a la que ahora tienen que hacer frente "todos los extremeños".

"Ustedes, críticos en el relato con la sanidad privada, son delatados en el dato, una vez más", ha incidido. "Agotaron Paracelso, señor Sánchez, agotaron Galeno, hicieron un contrato extraordinario de emergencia y, como también lo agotaron, hoy Quirón nos destapa facturas que vienen reclamándole al gobierno socialista sin pago ni escucha por parte de ustedes", ha aseverado.

Durante la comparecencia, en la que ha informado sobre cuestiones relacionadas con la gestión y la situación actual de las políticas públicas desarrolladas en el ámbito de sus competencias, la consejera ha relatado una "política de hechos consumados".

De esta forma, aunque ha reconocido que "siempre quedará mucho por hacer", ha resaltado que la región ha logrado mejorar "todos los indicadores" que la Junta se propuso hace tres años.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha criticado la comparecencia a petición pública de García Espada, a quien ha pedido su dimisión, ya, que, en su opinión, buscaba informar sobre la deuda del anterior gobierno socialista con Quirón.

"Yo no voy a hablar de los 272.000 euros, yo le voy a hablar de los millones de euros que usted está dilapidando del dinero público para colapsar la sanidad y engordar la sanidad privada en Extremadura. De esos millones sí los vamos a hablar hoy", ha apuntado.

En el turno de Vox, la diputada María Jesús Salvatierra Gordillo ha mostrado su apoyo a la política sanitaria de la Junta y ha incidido en que su partido no va a pedir perdón por "operar más, consultar más o diagnosticar más".

"Mientras un extremeño espere fuera de plazo, este gobierno usará la actividad ordinaria, la ampliación de horario, la derivación coordinada y la colaboración público-privada", ha dicho, a lo que ha añadido que un paciente no pregunta si se el opera en un centro concertado o en un centro público sino "cuándo le operan".

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha acusado a la consejera extremeña de vivir en una "realidad paralela", ya que, "con la que ha caído" este verano, se ha limitado a hacer anuncios.

Así, ha lamentado que no haya hecho "ni una sola autocrítica" ni haya reconocido errores y ha afeado no se haya referido a que las ambulancias han operado sin visado durante unos meses, lo que ha considerado un "problema grave de seguimiento de los contratos".

Para cerrar el turno de los grupos, la 'popular' Margarita Núñez ha pedido a la portavoz socialista "más humildad", "menos soberbia" y que hagan una "oposición responsable".

Además, y sobre las inversiones realizadas en infraestructuras y tecnologías que estaban "absolutamente obsoletas", Núñez ha puesto en valor que se haya actuado en más del 90 por ciento de los centros de salud.

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