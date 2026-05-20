La Junta dice que el liderazgo de Sánchez Cotrina "nace muerto" si tiene como "referente moral" a Zapatero

ZAFRA (BADAJOZ), 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha asegurado que el liderazgo del secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, "nace muerto" si tiene como "referente moral" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Bautista ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra y ha considerado que cualquier valoración en torno a la misma "siempre va a ser menor y menos grave" que el propio auto en el que se "pone de manifiesto la estructura que tenía montada, presuntamente, en palabras del instructor".

"Es evidente de la gravedad que supone esto, situándolo en la cúspide de una estructura absolutamente organizada, en el núcleo decisor dice textualmente el instructor y a la cabeza de mismo se encontraba el expresidente del gobierno", ha aseverado.

En esta línea, Abel Bautista ha considerado "absolutamente muy grave" que Zapatero se haya convertido en el primer expresidente del Gobierno imputado y "además en los términos en los que se refiere el instructor".

Además, también ha mostrado su preocupación por el hecho de que Zapatero haya sido el "referente moral" del socialismo y del Partido Socialista de Extremadura.

"Tengo que recordar que el bautizo de Álvaro Sánchez Cotrina, fue precisamente realizado por Zapatero. Era el referente moral y el día que vino a Extremadura, no hace mucho, no hará ni un mes, fue recibido con todos los galones y recibido con todos los parabienes del Partido Socialista extremeño", ha señalado.

Frente a ello, ha dicho que a él le daría "muchísima vergüenza" que en un congreso del Partido Popular hubiera estado alguien al cual se le ha tratado "con esos parabienes" y como "referente moral".

"Si ese es el referente moral del Partido Socialista en Extremadura, evidentemente el liderazgo de Álvaro Sánchez Cotrina nace muerto. Es que no hay otra. El bautizo de Gallardo, del señor Gallardo, el anterior secretario general del Partido Socialista, que parece que fue el pasado y parece que fue hace décadas y hace meses, hace nada, ese bautizo fue realizado por Cerdán y Cerdán ha pasado por la cárcel. El bautizo de Álvaro Sánchez Cotrina ha sido Zapatero y parece que va por el mismo camino", ha incidido.

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