La Junta eleva al 42,6% el seguimiento de la huelga de los docentes extremeños por la homologación salarial

Manifestación de docentes en Mérida en la jornada de huelga para reivindicar la homologación salarial

MÉRIDA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha situado en el 42,6 por ciento el seguimiento de la huelga de los docentes de la región convocada por los principales sindicatos para reclamar la homologación salarial del colectivo.

Esta cifra, actualizada a las 14,00 horas, supera el dato del 36,4 por ciento ofrecido anteriormente, correspondiente a las 10,00 horas, por la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Según la información facilitada por la Consejería de Educación, el seguimiento en los colegios de educación infantil y primaria (CEIP) ha sido del 38,28% en Cáceres y del 48,43% en Badajoz; en los centros rurales agrupados (CRA), ha sido del 24,18% en Cáceres y 36,02% en Badajoz.

En los centros de educación especial (CEE), del 43,64% en Cáceres y 26,15% en Badajoz; en los institutos de educación secundaria (IES), del 49,84% y 44,18%, respectivamente; mientras que en los IESO el seguimiento ha sido 52,27% y 44,47%.