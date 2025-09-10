La Junta emite una resolución administrativa para adjudicar de forma directa rutas de transporte escolar no cubiertas

La consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, y la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, en rueda de prensa para presentar el curso escolar 2025/2026 en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

Continúa a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia interpuesta la pasada semana con la que pide aplicar medidas cautelares

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha emitido este miércoles, día 10, una resolución administrativa para adjudicar de manera directa la prestación del servicio de transporte escolar a las empresas que han venido realizando "históricamente" cada una de las rutas del mismo, y que no han sido cubiertas en las licitaciones abiertas para tal fin por la Administración regional.

La medida la adopta el Ejecutivo autonómico después de que en una última licitación emitida este pasado martes, día 9, que suponía la número 10 para la cuestión, se han cubierto 19 rutas más de transporte y han quedado sin adjudicar 223 de las 579 con las que cuenta en total la comunidad.

Tras ello, ahora vía resolución administrativa la consejería adjudica de manera directa a los transportistas que se homologaron en el acuerdo marco vigente de 2024, pero que no han licitado, la "obligación" de prestar un servicio "esencial" como el del transporte escolar.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles en Mérida para presentar el curso escolar 2025/2026 la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, quien ha apuntado que si las empresas no cumplen con la resolución administrativa entonces la Junta adoptará "las medidas oportunas".

"Hombre, si no lo hacen (si las empresas no cumplen con el servicio), pues tendremos que tomar las medidas oportunas, porque estamos hablando de una resolución administrativa", ha señalado.

A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA

Cabe recordar, asimismo, que al margen de esta resolución administrativa, la Junta también se encuentra a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia interpuesta la pasada semana a empresas del sector que se estarían negando a aplicar el acuerdo marco suscrito en 2024.

En dicha denuncia, según ha recordado Mercedes Vaquera, la Administración regional solicitaba la adopción de unas medidas cautelares con el ánimo de "garantizar" la prestación del servicio público educativo.

Esta denuncia fue interpuesta, según ha incidido la consejera, "no porque las empresas no liciten, sino porque hay una intención por parte de algunas empresas, las minoritarias de alterar el precio del servicio, y para ello han llevado a cabo coacciones y amenazas, poniendo en el medio y perjudicando los derechos de miles de alumnos".

TRABAJO CONSTANTE

Finalmente, sobre las críticas vertidas por los partidos de la oposición sobre la gestión realizada por la Junta en materia de transporte escolar, Vaquera ha insistido en que desde que el actual Gobierno regional llegó al poder en julio de 2023 está trabajando "constantemente" para que los alumnos dispongan de un servicio "esencial" como el del transporte escolar.

"Desde ese momento hemos estado planificando, gestionando, tomando las medidas que en todo momento se han llevado a cabo", ha remarcado la consejera, quien ha afirmado que la Junta ha mantenido "en todo momento la mano tendida" al sector y que si ha tenido que tomar medidas como la denuncia en cuestión "es porque no ha quedado otra".

"A mí me gustaría decirle a todas esas personas que somos conscientes del problema que hay, que hemos estado en todo momento con la mano tendida, que si hemos tenido que tomar algunas medidas, como por ejemplo el llevar a cabo o presentar esa denuncia, es porque no nos ha quedado otra, porque nosotros estamos velando por los intereses de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, que en ningún momento hemos dejado de trabajar para ello", ha señalado.

En todo caso, ha añadido que lo que no se puede consentir es que "se distorsione el mercado, que se intente alterar los precios y que se coaccione o se hagan amenazas, no solamente a esta Administración, sino a unas empresas, que son la mayoría y que están trabajando y realizando su trabajo de una manera digna, honesta".