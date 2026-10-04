La Junta envía un Es-Alert a las zonas de Barros, Serena y sur de Badajoz por las fuertes lluvias

Mensaje de Es-Alert que la Junta de Extremadura ha remitido este domingo, 4 de octubre de 2026, a las zonas de Barros, Serena y sur de Badajoz a consecuencia de las fuertes lluvias. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha procedido al envío de un mensaje Es-Alert a la población de las zonas de Tierra de Barros, la Serena y sur de la provincia de Badajoz a consecuencia de las fuertes lluvias.

El Ejecutivo autonómico ha procedido a activar el Plan Especial de Inundaciones de Extremadura (Inuncaex) de Protección Civil en dichas zonas, donde podrían acumularse precipitaciones de 60 mm en una hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso rojo. Además, en algunas zonas las precipitaciones podrían ir acompañadas de granizo.

El 112 Extremadura, a través de sus redes sociales, ha recomendado que se eviten desplazamientos innecesarios.

La alerta roja del 112 se mantendrá activa en Barros, Serena y sur de Badajoz hasta las 15,00 horas, cuando bajará a alerta naranja.

Por su parte, Protección Civil ha aconsejado "máxima precaución", tener localizadas zonas elevadas y dirigirse a ellas si es necesario. Ha recomendado no atravesar tramos inundados y, en caso de desplazamiento, optar por autovías y autopistas. Por último ha aconsejado mantenerse informado a través de canales oficiales.