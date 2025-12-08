La Junta estará "al lado" de Torrejoncillo (Cáceres) para que La Encamisá sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

Archivo - El Mayordomo porta el Estandarte de la Vírgen, acompañado de otros jinetes a caballo, durante la fiesta de la Encamisá, a 7 de diciembre de 2023, en Torrejoncillo, Cáceres. - Gustavo Valiente / Europa Press - Archivo

TORREJONCILLO (CÁCERES), 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha expresado el apoyo de la Administración regional a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de La Encamisá de Torrejoncillo (Cáceres).

Bautista ha acudido este lunes a los actos programados en esta festividad que ya cuenta con la declaración de Interés Turístico Regional y que tiene en marcha el expediente para el ámbito nacional.

En este sentido, ha expresado que la Junta estará "al lado" del ayuntamiento en la tramitación del expediente para su declaración como fiesta de interés turístico nacional, porque cuenta con "todas las características necesarias, tiene toda la importancia que tiene que tener", además de contar con un "impacto nacional muy importante en los últimos tiempos".

Se trata de una fiesta, ha señalado, que es un "símbolo de autenticidad" no solo para esta localidad, sino para toda la comunidad autónoma, al tiempo que ha defendido que "es cultura, es tradición, es costumbre" y que además "une al pueblo", por lo que identifica a los ciudadanos de la región en su forma de sentirse extremeños.

El dirigente regional ha subrayado que este pasado domingo se batieron "todos los récords" de afluencia a esta fiesta. "15.000 visitantes que vinieron a vivir Torrejoncillo, a vivir Extremadura, a empaparse de la forma que tenemos de sentirnos extremeños", ha apuntado, para añadir que esto refleja que las tradiciones "no son una cosa del pasado, al revés".

"Son presentes, son futuros y sobre todo son orgullos extremeños", por lo que la Junta continuará cuidando e incentivando estas tradiciones.