La Junta de Extremadura amplía en 1,37 millones de euros el presupuesto de las ayudas GoToMarket para empresas

MÉRIDA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha ampliado en 1,37 millones de euros euros el presupuesto destinado a las ayudas GoToMarket, una línea de apoyo gestionada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través de la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio, dirigida a facilitar la validación técnica y comercial de proyectos innovadores desarrollados por empresas extremeñas.

La ampliación presupuestaria, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), eleva el importe total de la convocatoria hasta los 3,16 millones, después de que el crédito inicialmente previsto quedara agotado debido a la demanda registrada por parte del tejido empresarial, según ha señalado la Junta en un comunicado.

Hasta la fecha, la convocatoria ha concedido ayudas a un total de 20 empresas para la realización de inversiones orientadas a mejorar su posicionamiento en el mercado y facilitar el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o servicios.

APOYO A LA VALIDACIÓN DE PROYECTOS

La línea GoToMarket tiene como finalidad apoyar a las empresas extremeñas en la fase previa a la comercialización de productos o servicios innovadores. El objetivo es facilitar la validación técnica y comercial de proyectos con potencial de mercado que todavía requieren procesos de ensayo, adaptación o verificación antes de su introducción en condiciones reales.

Entre los gastos subvencionables se incluyen los costes de personal técnico de la propia empresa, la contratación de servicios externos de ingeniería, diseño, ensayos, consultoría o estudios de viabilidad, así como el alquiler de equipos, la adquisición de materias primas, materiales y licencias, la fabricación de primeras unidades por terceros, las acciones de validación comercial, el material promocional y la auditoría final del proyecto.

Las ayudas permiten financiar actuaciones relacionadas con el diseño y elaboración de prototipos, certificaciones técnicas y legales, ensayos y controles de calidad, fabricación de primeras unidades, campañas piloto, estudios de viabilidad y acciones de validación comercial.

La primera convocatoria de las ayudas GoToMarket finalizó en octubre de 2025 con "elevado" nivel de solicitudes. Tras la ampliación del crédito aprobado para esa convocatoria, la Junta ya trabaja en la publicación de una nueva convocatoria durante 2026.