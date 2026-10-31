La Junta de Extremadura amplía en cinco millones de euros las ayudas al empleo estable hasta alcanzar los 37 millones

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MÉRIDA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha ampliado en cinco millones de euros la dotación económica de la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el empleo estable y reducir los costes laborales de las empresas en Extremadura, correspondiente al ejercicio 2025/2026.

La modificación, publicada este viernes, 30 de octubre, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), eleva el presupuesto global de la convocatoria hasta los 37 millones de euros.

La convocatoria se gestiona a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, mediante el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE).

El incremento de cinco millones de euros se corresponde con una modificación de los créditos inicialmente asignados a esta convocatoria, que pasan a contar con una dotación total de 37 millones de euros, distribuidos entre las anualidades 2025 y 2026.

Del importe global, 35,5 millones de euros corresponden a las ayudas concedidas al amparo del Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, mientras que 1,5 millones de euros se destinan a las ayudas reguladas por el Reglamento (UE) 1408/2013.

La convocatoria fue aprobada mediante Resolución de 15 de octubre de 2025 y se enmarca en el Decreto 29/2024, de 2 de abril, que establece las bases reguladoras de estas subvenciones, según ha señalado la Junta en un comunicado.

El anuncio de modificación del extracto y de ampliación de los créditos puede consultarse en el Diario Oficial de Extremadura número 210, de 30 de octubre de 2026, así como en el Portal de Subvenciones de la comunidad autónoma.