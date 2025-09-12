La Junta de Extremadura aprobará el martes una ayuda de 26 céntimos por kilómetro para alumnos sin transporte escolar

La consejera de Educación mantiene una reunión con las empresas que no habían acudido a la licitación sin poner fecha al fin del conflicto

La Junta de Extremadura aprobará el próximo martes, 16 de septiembre, en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, una ayuda directa de 0,16 euros por kilómetro para cada alumno que se han visto afectado por el conflicto del transporte escolar, que ha comenzado el curso con más de 200 rutas sin adjudicar.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios de comunicación la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, mientras continuaba una reunión de representantes de las empresas del sector que no habían acudido a la licitación "para pedirles que cumplan con la resolución establecida", que es "de obligado cumplimiento", en la que se establece el precio de cada una de las rutas, el plazo, que es la duración del curso escolar 2025-2026, y las rutas que "les corresponden hacer" a cada una de estas empresas de manera individual.

Una reunión que tiene como objeto "establecer la normalidad del sector del transporte" para que los alumnos y sus familias "puedan tener también su normalidad". En este sentido, ha destacado que se está dando "prioridad" a los centros de educación especial por "las connotaciones propias y la vulnerabilidad" de estos alumnos.

Vaquera ha avanzado que el próximo martes, en el Consejo de Gobierno de la Junta, se van a aprobar unas ayudas a todos los alumnos que se están viendo afectados por la falta de transporte escolar de 0,26 euros el kilómetro.

"Vamos a intentar facilitar todo para que las familias no se tengan que complicar la vida para estas ayudas", ha apuntado la consejera, quien ha remarcado que el Ejecutivo regional lleva "mucho tiempo" trabajando, que lo siguen haciendo y que seguirán "mañana, tarde y noche" para que el sector del transporte escolar, que es "esencial" para el desarrollo de la actividad educativa, "se restablezca cuanto antes y con toda normalidad".

Preguntada por la respuesta de las empresas, ha señalado que la reunión continúa con responsables de la consejería y que en ella se ha pretendido "aclarar" cuáles son las rutas, el precio de cada una de ellas y "algo que parecía que algunos no tenían muy claro", que no es otra cosa que la duración de esta resolución, que se corresponde con los 10 meses del curso académico 2025-2026.

Sobre la predisposición de las empresas para alcanzar un acuerdo, ha señalado que el objetivo es "que se restablezca cuanto antes", al igual que ha declinado poner fecha a la resolución del conflicto.

"Lo único que queremos es que a las familias no les cueste dinero de su bolsillo haber tenido que llevar sus hijos a los centros", ha apuntado Vaquera, que ha insistido en que la reunión continúa y que el Ejecutivo, ha insistido, lleva "mucho tiempo trabajando mañana, tarde y noche para solucionar este problema, que realmente nos ha venido sobrevenido".

Cuestionada sobre las críticas que ha recibido la propuesta de las clases telemáticas para los alumnos que no se pueden desplazar al centro educativo, ha dicho que en lo "único" que está "centrada" es en "escuchar aquellos comentarios y aquellas aportaciones que pueden ser beneficiosas para este problema". "No creo que sea ahora mismo el momento de empezar a comentar este tipo de opiniones o aclaraciones que vienen de distintas partes", ha dicho.