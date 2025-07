La Junta de Extremadura cree que Sánchez sólo puede comparecer ya para convocar elecciones y no "alargar una agonía"

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados no puede anunciar otra cosa que no sea la convocatoria de elecciones, y entiende que lo contrario sería "alargar una agonía que ya no tiene sentido en un mundo de corrupción".

"El presidente del gobierno sólo puede comparecer para una cosa en este momento y la única comparecencia que esperan los españoles es que comparezca para convocar elecciones. Todo lo demás es alargar una agonía que ya no tiene sentido en un mundo de corrupción", ha sentenciado Bautista.

Tras ahondar en que "el PSOE, según el informe de la UCO, se ha convertido en una organización criminal" y que "evidentemente habrá que tramitarlo en los tribunales y tendrá que haber sentencia sobre esta cuestión, pero en el informe de la UCO es evidente", ha señalado que "las explicaciones en este momento las están dando tanto la UCO como los jueces a través de los autos" y, por tanto, a Sánchez no lo queda otra salida que la convocatoria de elecciones, indica.

Ello, además, porque ni el propio Pedro Sánchez fue capaz de ofrecer explicaciones, afirma, en el Comité Federal socialista del pasado fin de semana. "No fue capaz ni de convencer a sus propios compañeros", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en que el PSOE se ha convertido en "una podredumbre" y "lo que hace falta es limpiarlo, lo que hace falta es regenerarlo, lo que hace falta es que ofrezcan a la sociedad española una alternativa que no sea la corrupción".

Con ello, el consejero entiende que las explicaciones que dé Sánchez este miércoles en el Congreso "no van a convencer a nadie". "Si no han convencido al Comité Federal, a su propio partido, mucho me temo que no van a convencer a los españoles", ha señalado a preguntas de los medios con motivo de su asistencia este martes en Mérida al recibimiento a los jóvenes saharauis participantes en el programa Vacaciones en Paz.

Así, Bautista ha defendido que "lo que pide la sociedad española en este momento es la oportunidad, lo que pide es la palabra, lo que pide es que puedan pronunciarse en las urnas de manera democrática, de manera libre, sobre el futuro que quieren para su país".

GOBIERNO NACIDO DE UN "PACTO CORRUPTO"

En este sentido, el consejero ha insistido en que, a su juicio, que Pedro Sánchez ofrezca explicaciones en el Congreso "no aporta nada", ya que "quedan muchas explicaciones que dar ante los tribunales".

Así, tras recordar que el exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán "ha pasado en prisión su octava noche", ha apuntado que "las explicaciones las darán Cerdán, las darán Ábalos, las dará Koldo, las dará como las ha dado este lunes el empresario de la trama que ayudó al pacto de gobierno".

En este punto, Abel Bautista ha señalado que "el gobierno ha nacido de un pacto corrupto entre un empresario y un número dos del PSOE que se repartieron comisiones a cambio de gobierno, del apoyo del PNV y de Bildu al gobierno". "Por tanto, si ha nacido de manera corrupta es un gobierno corrupto y además a lo largo de la trayectoria ya se ha demostrado", ha añadido.

"Antes de que se constituyera el gobierno estaba delinquiendo el número dos del PSOE, por tanto, explicaciones ya no queda ninguna y la única comparecencia que esperamos es la de la convocatoria de elecciones", ha insistido el consejero.