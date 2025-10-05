La Junta de Extremadura declara tres días de luto oficial por la muerte de Guillermo Fernández Vara

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno extremeño ha declarado este domingo tres días de luto oficial por la muerte del expresidente autonómico Guillermo Fernández Vara.

El mismo se mantendrá vigente desde las 12 horas de este mismo domingo hasta las 24 horas del día 8 de octubre, según precisa el Diario Oficial de Extremadura (DOE) al calor del decreto de la presidenta María Guardiola.

Durante ese tiempo, las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la comunidad autónoma.

Este decreto ha sido adoptado "como testimonio del dolor y respeto de los extremeños" por causa del fallecimiento de Fernández Vara y a fin de "expresar a la familia su pésame, así como para reconocerle y agradecerle los servicios prestados a Extremadura y honrar, de esta forma, su memoria", según señala el texto original.