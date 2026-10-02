La Junta de Extremadura defiende que Sánchez convoque "cuanto antes" elecciones:"Millones de españoles van a celebrarlo"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en la presentación del I Recetario Mestizo de Extremadura y América - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha defendido que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, debería convocar "cuanto antes" elecciones generales, algo que a su juicio "millones de españoles van a celebrarlo".

Dicha convocatoria, según ha apuntado, debería producirse para que el país pueda salir del actual "clima insoportable de corrupción, de colonización de las instituciones, de deslegitimación de las instituciones también", algo que "no se ha visto nunca antes en España" y que, a su juicio, debería llevar a que "acabe cuanto antes la legislatura". "Ni un minuto más", ha espetado.

Así, ha señalado que "hay motivos para que caiga" el Gobierno central, que "era el gobierno de la limpieza y ha colonizado las instituciones", y "era el gobierno que venía a luchar contra la corrupción y tiene más de 100 imputados, algunos en la cárcel, ministro de Transportes en la cárcel, secretario de Organización que ha pasado en la cárcel, una trama aquí de las cloacas del PSOE en conexión con el narcotráfico".

De este modo se ha pronunciado ante la hipótesis de que después de la votación de los decretos sobre vivienda este viernes en el Congreso el presidente del Gobierno pudiera convocar un adelanto de elecciones generales, una cuestión que para el Ejecutivo extremeño debería ocurrir para "acabar la etapa más negra de la democracia" y que, añade, no se sabe realmente "dónde puede llevar tampoco".

"Y si hoy, después del Congreso, (Pedro Sánchez) se va a ver al Rey y le comunica la convocatoria de elecciones, yo creo que millones de españoles van a celebrarlo, porque se va a acabar la etapa más negra de nuestra democracia que no sabemos dónde nos puede llevar tampoco", ha remarcado Bautista, quien entiende que en el país "alarmas" y "señales" hay para que se convoquen elecciones generales.

En todo caso, ha afirmado que si Sánchez convoca los comicios generales "evidentemente es porque ha visto un clima social proclive a la izquierda en el sentido de que cree que la va a movilizar"; y pese a lo cual ha transmitido el deseo de la Junta de Extremadura de que "sin duda alguna" el presidente del Gobierno convoque a los ciudadanos a las urnas.

De este modo lo ha indicado en declaraciones a los medios con motivo de la presentación este viernes en Mérida el I Recetario Mestizo de Extremadura y América, y entrega de las distinciones a los chefs, en el marco del I Laboratorio Gastromestiza.

(((Más información en Europa Press)))