La Junta de Extremadura envía su "reconocimiento" a Susana Díaz y recuerda que el PSOE ha sido el más votado

Publicado 04/12/2018 12:21:04 CET

MÉRIDA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha enviado "desde el corazón" el "cariño, respeto y reconocimiento" de "todos" los miembros del Ejecutivo regional a la "compañera" Susana Díaz y a "todos" los miembros del Gobierno de Andalucía y del PSOE en esta comunidad, y ha recordado que este partido ha sido "el más votado" en los comicios celebrados el pasado domingo.

En este sentido, ha dicho que "no" sabe "por qué y quiénes le están negando el pan y la sal de la legitimidad de presentarse o no a la investidura" al PSOE como partido "más votado" en Andalucía, y ha criticado que se manosee, ha dicho, "las reglas de la democracia según le convenga" a algún partido. "A ver si esto de los partidos más votados vale para uno y para otros no vale", ha espetado.

Asimismo, ha rechazado hacer "análisis simplistas" como los realizados por parte de algunos representantes políticos en Extremadura al intentar "trasladar" los resultados de las elecciones andaluzas a la comunidad extremeña. "Comparar ese escenario, ya le gustaría a alguno", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha insistido en que a su juicio lo que "más preocupa" de los comicios del pasado domingo es "lo que significa que la extrema derecha se siente en las instituciones" en el país.

"A dos o tres días de celebrar los 40 años de Constitución en el país, los partidos demócratas y las generaciones de políticos nuevos deberíamos estar reflexionando y analizando la preocupación de lo que significa que la extrema derecha se siente en las instituciones de nuestro país", ha espetado a preguntas de los medios en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de este martes.

En este sentido, ha considerado que "el análisis" debe ser "más sosegado" que intentar trasladar resultados electorales a una región u otra, ya que según ha insistido a ella lo que le "preocupa" como portavoz de la Junta, como socialista y como demócrata es que "la extrema derecha se siente en las instituciones".

De este modo, tras apuntar que "la bajada de la izquierda, la abstención" y "la fotografía de las elecciones andaluzas" tiene "muchos análisis", ha insistido en que a ella el que "más" le "preocupa" es el de que "la extrema derecha se siente en las instituciones" del país; y ha añadido que al mismo tiempo los "compañeros de Andalucía, como siempre ocurre, tendrán que analizar por qué esa pérdida de votos" en las elecciones autonómicas.

En todo caso, ha defendido que "uno no gana nunca por goleada en la vida", y ha rechazado las "reflexiones simplistas" realizadas por algunos partidos en Extremadura intentando relacionar, ha recordado, los resultados electorales en Andalucía con los posibles datos en los comicios regionales extremeños del próximo año.

Sobre este respecto, ha incidido en que el Ejecutivo extremeño va a "seguir trabajando" hasta mayo de 2019 como lo ha venido "haciendo" durante esta legislatura, así como en que el PSOE concurrirá a las elecciones autonómicas "pidiendo la confianza de los ciudadanos, con honestidad, con sinceridad, con seguridad, pero también con humildad", características que según ha destacado son las del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.