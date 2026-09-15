La Junta de Extremadura firmará un convenio con el Ministerio de Vivienda para ejecutar el Plan Estatal

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura firmará un convenio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la firma de este convenio, cuya finalidad es "establecer las pautas de colaboración y los compromisos mutuos" entre ambas administraciones para "garantizar la ejecución del plan mediante la actuación coordinada".

Según recuerda la Junta, la Conferencia Sectorial de Agenda Urbana y Vivienda acordó la distribución territorial de los recursos financieros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de los que correspondían a Extremadura un porcentaje de participación del 3 por ciento de los fondos distribuidos.

Las actuaciones previstas en este plan se estructuran en tres líneas, como son el fomento del incremento de la oferta de vivienda social y asequible, fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, y la reducción de la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda, con el objetivo de impulsar la emancipación juvenil.

La financiación prevista para la ejecución del convenio asciende a 210 millones de euros, de los cuales, 126 millones de euros corresponden a financiación estatal y 84 millones de euros a financiación autonómica, distribuidos entre las distintas líneas y programas de actuación que se contemplan para el periodo 2026-2030, señala el Ejecutivo regional.