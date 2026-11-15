La Junta de Extremadura invierte 40.000 euros en la restauración del patrimonio civil en Vegaviana

Muro cerámico del interior de la iglesia de Vegaviana, en cuya restauración ha invertido 40.000 euros la Junta de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura ha invertido 40.000 euros en la restauración del muro cerámico del interior de la iglesia de Vegaviana, en la que se representa el Calvario mediante placas compuestas por teselas vidriadas.

Se trata de patrimonio mueble civil, adscrito a la Junta de Extremadura, y que forma parte de este pueblo de colonización en el que se ha intervenido, tal y como ya se hizo anteriormente en San Francisco de Olivenza o en Barbaño.

El muro cerámico sobre el que se ha intervenido, y que se ubica en el ábside de la iglesia ocupando el ángulo interior de la cabecera triangular, representa el Calvario. Está realizado en técnica cerámica y está conformado por distintas placas compuestas por teselas vidriadas en negros, grises y violáceos que conforman el fondo sobre el que se disponen las figuras.

El Cristo crucificado representado en este Calvario es una escultura de bulto redondo en barro refractario cocido sin vidriar, a excepción del perizoma, que sí está vidriado en tono blanco con manchas azules y unos pequeños detalles en la zona de la cabeza. Se trata de un cristo de modelo canónico, si bien las formas angulosas tienen reminiscencias cubistas, según ha explicado la Junta en un comunicado.

La figura se apoya sobre una cruz de hierro unida al muro por los extremos de cada brazo y por dos barras que salen de la unión de los dos mástiles. El Cristo está construido a partir de planos aristados, con líneas angulosas sobre el torso y pliegues cerámicos muy potentes. Flanquean la imagen los relieves de la Virgen María y San Juan Bautista, figuras con volúmenes angulosos y esquemáticos como principal componente plástico. Son piezas de barro y están vidriados. Sobre ellos, se leen las leyendas 'Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre', compuestas por teselas blancas.

El conjunto escultórico responde a las características de la obra inicial de José Luis Sánchez Fernández, entre el clasicismo y el primitivismo, con formas cubistas y ligada a la arquitectura.

José Luis Sánchez Fernández (Almansa, 1926 - Pozuelo de Alarcón, 2018) fue un escultor español clave en la renovación de la escultura contemporánea y la abstracción en la segunda mitad del siglo XX.

En cuanto al estado de conservación de esta pieza, presenta alteraciones del muro, propias de los materiales cerámicos, puesto que ha estado expuesto al paso del tiempo y a factores ambientales. Las patologías observadas afectaban tanto al soporte cerámico como a la capa de vidriado, así como al sistema de fijación, lo que provocó pérdida de consistencia, oscurecimiento irregular de las teselas, así como manchas y diferencias cromáticas.

La pérdida de vidriado en algunas piezas y la suciedad superficial por acumulación de polvo se acumularon en las piezas junto a la humedad, por lo que el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, dependiente de la citada Dirección General y que ha capitaneado esta restauración, ha actuado en todos esos aspectos para revertir la pieza a su estado inicial.

PUEBLOS DE COLONIZACIÓN

Vegaviana es uno de los 58 pueblos de colonización que se levantaron en Extremadura de entre los más de trescientos construidos en España entre los años 1950 y 1973. Su origen debe entenderse dentro del contexto de la política agraria establecida por el régimen franquista, cuya finalidad principal en ese momento fue la de transformar las zonas de secano en grandes áreas de regadío.

Estas poblaciones se convirtieron en plataformas de experimentación arquitectónica y plástica, dejando atrás la arquitectura historicista y dando paso a una estética moderna protagonizada por la vanguardia española que llevó, contra todo pronóstico, un carácter y funcional al ámbito rural. De manera que Vegaviana se convierte en el ensayo de un pueblo nuevo.

Su autor, el arquitecto José Luis Fernández del Amo, diseñó un proyecto que se pudo aplicar "en un espacio respetuoso con la naturaleza originaria, donde las tipologías de viviendas y edificios públicos encontraban su ordenación en un trazado ortogonal en el que priman los espacios abiertos y divididos por plazas", ha explicado la Junta.

Predominan los volúmenes limpios, geométricos y el ritmo seriado de las viviendas. Por otro lado, cabe reseñar que apenas existe decoración más allá de algunas ventanas, balcones, chimeneas o el efecto que produce la pizarra encalada a modo de texturas rugosas que parecen imitar los troncos de encinas y alcornoques tan presentes en el lugar.

Fernández del Amo se empeñó en la fusión de lo arquitectónico con las bellas artes, determinando que importantes artistas de la época contribuyesen a decorar este espacio mediante la colocación de murales cerámicos, vidrieras, vía crucis, aportando con todo ello modernidad en un entorno rural.