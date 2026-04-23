La Junta de Extremadura propone la implantación de 17 enseñanzas adicionales para la oferta de FP en el curso 2026/2027

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Regional de FP de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo Regional de FP de Extremadura se ha reunido este jueves, día 23, en Mérida para estudiar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta, y en la que se propone la implantación de 17 enseñanzas adicionales para la oferta educativa de Formación Profesional de cara al próximo curso escolar 2026/2027 en la región.

En concreto, la propuesta de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa refleja la implantación de cuatro Ciclos Formativos de Grado Básico, cuatro Ciclos Formativos de Grado Medio, cuatro Ciclos Formativos de Grado Superior, y cinco Cursos de Especialización.

Asimismo, entre las novedades de la propuesta presentada se incorporan cinco titulaciones que se impartirán por primera vez en Extremadura. En concreto, el Grado Básico de Fabricación de Elementos Metálicos; el Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil; y los Cursos de Especialización de Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paletas, Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, y Recursos y Servicios en la Nube.

Por otro lado, en lo relativo a los Certificados Profesionales (Grados C), estamos aun en proceso de análisis en colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y la previsión es que para el curso 26-27 podamos finalmente implementar más de 100 enseñanzas de Grado C.

La oferta definitiva de Formación Profesional para el curso escolar 2026/2027 en Extremadura se conocerá en las próximas semanas, añade en nota de prensa la Junta.