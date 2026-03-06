La Junta de Extremadura recuerda que la quema de restos vegetales en esta época está limitada por su riesgo de incendios

Bomberos forestales del Plan Infoex realizando trabajos preventivos este invierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura recuerda que la quema de restos vegetales durante la época de peligro bajo está restringida porque puede originar incendios forestales, como de hecho ha sucedido en las últimas semanas en distintos puntos de la comunidad autónoma.

En concreto, estas quemas han originado en la región 19 incendios entre el 14 de febrero y el día de hoy. Ninguno de ellos ha evolucionado de modo "preocupante", pero su declaración "entraña siempre un riesgo" y ha obligado a movilizar recursos para su extinción, en la mayoría de los casos unidades de bomberos forestales terrestres y en alguno también un helicóptero, explica en nota de prensa el Gobierno regional.

Así, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, pide "responsabilidad y la máxima prudencia" para evitar prácticas que suponen un "riesgo" para el patrimonio natural, que "sin duda es una de las joyas más preciadas" de la región.

La época de peligro bajo comenzó el 27 de octubre y, según recoge la orden de su declaración, mientras esté vigente impone una serie de restricciones al uso del fuego.

En concreto, quedan sujetos a autorización previa de la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa Contra los Incendios las quemas prescritas de vegetación en pie, los hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidas a autorización ambiental unificada y las zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas, tal como detalla la orden publicada en el DOE del 24 de octubre de 2025.

Asimismo, se debe realizar una declaración responsable para el uso de piconeras, las quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones, los eventos populares con hogueras o barbacoas (romerías u otros) y también para utilizar maquinaria de riesgo en terreno forestal o suelo rústico situado en zonas de influencia forestal. La declaración se puede tramitar telemáticamente.

La Junta de Extremadura recuerda que, en municipios con índice de riesgo Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) muy alto o extremo, el uso del fuego queda totalmente prohibido, conforme a la normativa básica estatal.

Toda la información actualizada, incluyendo el visor cartográfico, el índice diario de riesgo Aemet y la tramitación online de autorizaciones y declaraciones responsables, está disponible vía online.

La época de riesgo bajo concluirá presumiblemente cuando comience la de riesgo alto, que suele empezar el 1 de junio y acabar el 15 de octubre, aunque puede adelantarse o retrasarse -el año pasado terminó el 26 de octubre- si las previsiones meteorológicas así lo aconsejan. Por esta misma razón, puede declararse la época de riesgo medio.