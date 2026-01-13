La Junta garantiza la atención urgente y no demorable a todos los pacientes en la huelga médica de mañana y el jueves

Archivo - Fonendoscopio médico - UGT - Archivo

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes, día 13, la orden por la que se garantiza la prestación de servicios esenciales y se establecen los servicios mínimos en las instituciones sanitarias del SES, ante la huelga nacional convocada por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria para este miércoles y jueves, días 14 y 15.

Cabe recordar que la huelga está convocada en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y por la "falta de respuesta" del ministerio a sus reivindicaciones.

Así, durante el periodo de huelga, atendiendo a la naturaleza "esencial" del servicio, se fijan los servicios mínimos en aras de evitar un "grave riesgo" para la seguridad y la integridad física y la vida de las personas; y como norma general se prestará atención sanitaria a todos aquellos pacientes que la precisen de forma inexcusable (urgente y no demorable), publica el DOE y recoge Europa Press.

En concreto, todos los centros de Atención Primaria (centros de salud o consultorios locales) en los que se ubique un PAC (Punto de Atención Continuada) o PAC Accesorio, en lo referente a su cobertura por personal en servicios mínimos, serán atendidos en régimen de Atención Continuada como un día festivo.

Asimismo, en los centros de salud donde no se ubique un PAC se designará como servicios mínimos un médico para la atención a la urgencia exclusivamente.

De igual modo, los Servicios de Urgencias y Emergencias en Atención Primaria se contemplarán en su totalidad como servicios mínimos.

Respecto a los servicios mínimos relativos a los pediatras de Atención Primaria, en los centros de salud donde haya dos o más pediatras, se designará como servicios mínimos a uno de ellos.

En aquellos centros de salud en los que haya un pediatra, en el caso de que éste ejercite su derecho a la huelga, la atención será la de un día festivo.

Finalmente, en la orden publicada en el DOE se recoge asimismo que se mantendrán los mismos servicios mínimos establecidos también en las siguientes jornadas de paro que pudieran comunicarse posteriormente, con idéntico objeto, motivos y convocante.