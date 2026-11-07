La Junta impulsa las Jornadas Europeas de Patrimonio 2026 con hasta 26 propuestas gratuitas como visitas y talleres

Puente de Medellín sobre el río Guadiana. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura impulsa las Jornadas Europeas de Patrimonio 2026 que, en esta edición, dedican la programación a la conservación de los bienes culturales, los oficios tradicionales y la memoria de los pueblos.

Bajo el lema 'Patrimonio en riesgo: revivir, resistir, reimaginar', la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, desarrolla una programación de hasta 26 propuestas gratuitas en el marco de estas jornadas. Se trata de rutas interpretativas, visitas, talleres y encuentros que acercan a la ciudadanía los bienes culturales y los saberes tradicionales que necesitan conservación y transmisión a las nuevas generaciones.

La iniciativa reúne propuestas de grupos de acción local, asociaciones culturales, archivos, artesanos y otras entidades de las dos provincias. A través de ellas se abordan tanto las amenazas que afectan a edificios y paisajes como la pérdida de oficios, relatos y prácticas cotidianas vinculadas a la identidad de los pueblos extremeños.

PROGRAMACIÓN

La programación prevista para noviembre pone el foco en los oficios y su conservación. Así, se propone una ruta sobre el patrimonio en riesgo en las Vegas Altas del Guadiana, en Medellín, o una visita guiada al Palacio de Paredes Saavedra en Cáceres. También se llevará a cabo una visita a la quesería doña Leonor de Alburquerque, que permitirá poner en valor el patrimonio cultural inmaterial de saberes y tradiciones locales.

Además, el martes 10 se celebrará en el Archivo General de Extremadura, en Mérida, el taller sobre paleografía 'Cuando las letras resisten', que acercará la lectura e interpretación de manuscritos históricos al público; una actividad que se repetirá el 17 de noviembre en el Archivo Histórico de Badajoz.

También durante todo el mes se llevarán a cabo diferentes actividades, como la visita a los colmenares de Valencia del Mombuey o una visita participativa al Centro de Interpretación Histórico y Cultural del Campo Arañuelo, acompañada de una recreación histórica. También, Burguillos del Cerro acogerá una propuesta sobre oficios tradicionales y arquitectura vernácula, con proyección de documental, mesa redonda y visita.

Otras de las actividades que se celebrarán durante este mes de noviembre son una ruta sobre la cultura del agua en Puerto de Santa Cruz o o una ponencia sobre San Miguel de los Fresnos, en Fregenal de la Sierra, centrada en la conservación de este enclave.

Igualmente se llevará a cabo la propuesta infantil '¿Conoces al duende Jampón?', donde se invitará a los más pequeños a crear personajes e historias a partir de esta leyenda, mediante el dibujo, la escritura y la reflexión compartida, o una visita a una explotación ganadera que permitirá conocer de primera mano dos razas ganaderas autóctonas de Extremadura, como son la vaca Blanca Cacereña y la oveja Merina Negra, en un recorrido donde se pondrá en valor su importancia para la conservación del territorio, la biodiversidad y el patrimonio rural.

ECUADOR DE ACTIVIDADES

Con estas propuestas, las JEP 2026 invitan a reconocer el valor del patrimonio cercano y a participar en la conservación de los edificios, paisajes y saberes que forman parte de la vida de los pueblos. La programación mantiene algunas fechas pendientes de concretar.

Cabe reseñar que algunas de las actividades se han desarrollado durante el mes de octubre. Así, y combinando patrimonio histórico y tradiciones locales, se ha celebrado, por ejemplo, la ruta sobre las huellas de Carlos V en Salvatierra de Santiago.

Igualmente, se ha llevado a cabo una propuesta en Santiago de Alcántara que ha permitido conocer y reinterpretar 'Las Rodillas', esos rodetes de tela utilizados tradicionalmente para transportar cargas sobre la cabeza.

También se ha llevado a cabo una vista a 'Los castillos del valle del Alagón', en Coria, o una ruta sobre 'Las piedras de Aceuchal', donde se han podido observar antiguos aprovechamientos de la piedra, además de conocer una parte importante de la memoria popular.

Además, durante octubre se ha llevado a cabo una visita al Real Monasterio de Yuste, en Cuacos de Yuste, además de conocer el tradicional serano en honor a las 'Ánimah Benditah', en Pinofranqueado, que recuperó relatos y costumbres de Las Hurdes.

La ruta 'Talaván: Piedra, agua y memoria' o la realizada por el patrimonio cultural y natural de Cabeza del Buey, conociendo chozos, eras y huellas de la vida agropastoril o refugios antiaéreos también han conformado la programación de este pasado mes de octubre junto a la de la transmisión entre generaciones de 'Historias con raíces', un proyecto con alumnado del IES Valle del Jerte para recuperar leyendas, relatos y antiguos oficios.

El programa también ha contemplado la visita a Monfragüe para conocer y recorrer la ocupación humana del territorio desde la Prehistoria Reciente hasta la Baja Edad Media.

Todas las actividades son gratuitas y las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de las Jornadas Europeas de Patrimonio de Extremadura.