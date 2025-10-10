La Junta incluirá 23 millones en el presupuesto de 2026 para respaldar su oferta de 80 euros al mes a los docentes

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, en declaraciones a los medios de comunicación en Badajoz. - EUROPA PRESS

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha señalado la propuesta "seria y firme" que su departamento ha ofrecido a las organizaciones sindicales docentes de una subida salarial de 80 euros mensuales, lo que sumaría un importe total de 23 millones de euros que están contemplados en los presupuestos para 2026.

Una cantidad "considerable" que considera "un buen inicio para empezar a hablar" con los representantes sindicales, ha señalado Vaquera en declaraciones a los medios de comunicación a preguntas sobre una posible reanudación de las negociaciones tras la huelga del pasado martes.

"Ya tenemos contemplados en los presupuestos de 2026 los 23 millones y un pico más que son para esa subida salarial", ha incidido Vaquera, que ha remarcado que "no es que estemos hablando de palabras" y ha reafirmado que continúan con la "mano tendida" para poder hablar y llegar a un entendimiento con los sindicatos docentes, que mantienen rotas las relaciones con la consejería "mientras no se produzca la negociación y acuerdo de la homologación salarial".

A este respecto, ha reiterado que la "realidad" es la consejería "no se levantado nunca de la mesa", sino que fueron ellos "los que se levantaron y rompieron el poder seguir negociando", e incluso "se encerraron durante un rato" en sus dependencias, ha recordado.

En todo caso, la Junta sigue "con la mano tendida" para hablar y llegar a un entendimiento, como han manifestado "siempre", y en el momento en el que les digan que quieren hablar buscarán "el hueco", como han hecho "siempre con ellos y con todos para poder seguir dialogando".

Sobre la propuesta del PSOE de Extremadura de plantear en la negociación de los presupuestos con la Junta una subida progresiva de 200 euros para los docentes de la región, Vaquera ha incidido que ya tienen contempladas en las cuentas regionales los citados 23 millones de euros.

