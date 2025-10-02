La Junta inicia este jueves las reuniones bilaterales con los partidos para buscar la aprobación de los PGEx 2026

Imagen de archivo del encuentro del pasado 29 de septiembre entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y representantes del PSOE, de Unidas por Extremadura y del PP para abordar los PGEx 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura inicia este jueves, 2 de octubre, las reuniones bilaterales con los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea para buscar la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2026.

Unas reuniones a las que acudirán, por parte de la Junta de Extremadura, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y a las que han confirmado que asistirán miembros del PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura.

Las reuniones se celebrarán en la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, y darán comienzo a las 08,30 horas con Unidas por Extremadura, tras la que será el turno de Vox a las 09,15 horas; a la que seguirá a las 10,00 el encuentro con el PSOE, y a las 10,45 horas, con el PP.

Tras finalizar todas las reuniones, el Ejecutivo extremeño atenderá a los medios de comunicación, al igual que los responsables de los grupos parlamentarios.

GUARDIOLA: O PRESUPUESTOS O ELECCIONES

Cabe recordar que esta ronda de encuentros bilaterales con los grupos políticos se produce después de que este pasado lunes, la presidenta de la Junta, María Guardiola, mantuviese una reunión conjunta con PSOE, PP y Unidas por Extremadura, a la que Vox no acudió, con el objetivo de iniciar las negociaciones sobre los Presupuestos de Extremadura para 2026.

En esa reunión, la presidenta extremeña trasladó a los grupos parlamentarios que, en caso de que no se aprobaran los presupuestos autonómicos para 2026, convocaría elecciones anticipadas, con el objetivo de evitar un "bloqueo" de la región.

María Guardiola también trasladó a los partidos su propuesta de reformar el reglamento de la Asamblea de Extremadura, que registró este pasado martes, para que las legislaturas duren siempre cuatro años, a pesar de que se convoquen elecciones anticipadas, y de esta forma evitar que, en caso de que celebren comicios en 2026, haya que volver a celebrarlos en 2027.