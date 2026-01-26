La Junta licita 5,8 millones de euros en obras para mejorar 13 caminos rurales en Extremadura

Camino rural en Castilblanco. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha sacado a concurso público las obras de mejora y modernización de 13 caminos rurales públicos en los que se invertirán 5.758.120 euros entre las tres licitaciones en curso.

Las actuaciones consistirán en mejora de firmes con hormigón o zahorra, obras de drenaje en cunetas, salvacunetas y badenes, señalización tanto horizontal como vertical y también actuaciones complementarias sobre muros, cerramientos o conducciones, entre otras infraestructuras.

En todos los casos, se trata de vías que cumplen una importante función social y económica para los vecinos del municipio y el entorno, pero que presentan distintos grados de deterioro, explica la Junta en una nota de prensa.

Además de la mejora en accesibilidad rural, la modernización de estos caminos rurales ayudará a aumentar la competitividad de los negocios agrícolas y ganaderos de los municipios beneficiarios, ya que son vías usadas frecuentemente tanto por los titulares de estas explotaciones como por sus proveedores y clientes.

Estas intervenciones tienen también una "dimensión social", al tratarse de vías de comunicación "muy usadas" por los habitantes de estos pueblos para el ocio y esparcimiento. La mejora de caminos rurales incide también sobre la seguridad de estos entornos, ya que mejora las vías de acceso y evacuación en caso de emergencias como los incendios forestales.

El primero de los concursos públicos convocados por la Junta de Extremadura tiene un presupuesto base de licitación de 1.286.285 euros y permitirá mejorar el Camino de Valfrío en Cuacos de Yuste, el de Cercado La Barrera en Rebollar, el de Barrera Pachón en Garganta la Olla, el de Casar de Palomero que lleva el nombre del propio municipio, y el de Los Parrales o Humilladero en Descargamaría.

Una segunda licitación con un presupuesto base de 1.669.468 modernizará el Camino de Valencia del Mombuey a Zahínos, el Camino del Regajo en Valdefuentes, el de La Zarza en Torremejía y el de los Novilleros en Mengabril.

El tercero de los procedimientos abiertos por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural destinará 2.802.367 euros para intervenir sobre el camino de Navezuelas a Solana, el de Talavera en Castilblanco, el del Gallo en Millanes de la Mata y el del Bohonal en Peraleda de la Mata. Los plazos de ejecución de las distintas obras varían entre los tres y los ocho meses. La UE financia el 75 % de las inversiones, la Junta de Extremadura el 21,3 % y el Estado el 3,7 %.