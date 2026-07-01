La Junta licita la redacción del proyecto de humanización de la travesía de la EX-112 en Burguillos del Cerro (Badajoz)

Castillo de Burguillos del Cerro - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha licitado la redacción del proyecto de humanización de la travesía de la carretera EX-112 a su paso por Burguillos del Cerro (Badajoz), con un presupuesto de 146.728,84 euros.

El contrato contempla la prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica para definir de manera detallada las actuaciones necesarias, con el objetivo de transformar este eje viario en un espacio más seguro, accesible e integrado en el entorno urbano.

La intervención se centrará en un tramo que actualmente compatibiliza funciones propias de carretera interurbana con las de calle urbana, lo que genera "problemas de seguridad vial, movilidad peatonal e integración paisajística", apunta en nota de prensa la Junta.

El municipio, declarado Conjunto Histórico-Artístico, presenta además un importante valor patrimonial que requiere "soluciones respetuosas y coherentes con su identidad".

El proyecto abordará "deficiencias" detectadas como la falta de continuidad y accesibilidad en aceras, la escasez de pasos peatonales seguros, la elevada velocidad del tráfico y la desordenación del estacionamiento, añade la Administración extremeña

Entre las medidas previstas destacan el calmado del tráfico, la mejora de itinerarios peatonales, la creación de plataformas únicas en zonas del casco histórico y la reconfiguración del espacio público para priorizar a los usuarios más vulnerables.

Asimismo, se prestará especial atención a la integración paisajística mediante el uso de materiales acordes con el entorno, la incorporación de mobiliario urbano homogéneo y la mejora del paisaje urbano en espacios de alto valor histórico.

El proyecto también incluirá soluciones sostenibles como sistemas de drenaje urbano, mejora de la eficiencia energética del alumbrado y optimización de las redes de servicios existentes.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura avanza en su apuesta por la humanización de travesías urbanas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzar la seguridad vial y poner en valor el patrimonio de Burguillos del Cerro, transformando una vía de paso en un "verdadero eje cívico" adaptado a las necesidades actuales.