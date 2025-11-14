La Junta mantiene la fase de emergencia del Plan Inuncaex en situación operativa 1 en el norte de Cáceres

Reunión del Cecopi en la madrugada de este viernes - JUNTA DE EXTREMADURA

El 112 Extremadura ha recibido 2.125 llamadas y gestionado un total de 446 incidentes durante hasta las 8,00 horas de este viernes

MÉRIDA, 14 Nov. (EUOPROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, mantiene la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido un total de 2.125 llamadas y gestionado un total de 446 incidentes, de los cuales al menos 57 están relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos derivados de la borrasca 'Claudia', ocurridos este pasado jueves 13 de noviembre y hasta las 08,00 horas de este viernes.

Estos incidentes han consistido en 57 asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas y/o diversos objetos que impiden la normal circulación; presencia de balsas de agua en la calzada, incidentes relacionados con el suministro o cableado eléctrico, y retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

En este mismo periodo se han gestionado 18 incidentes por accidente de tráfico, tres de ellos en casco urbano y 15 en ámbito interurbano.

Además, durante la noche tres estaciones de la Red SPIDA, las de Nuñomoral, Navanconcejo y Hervás entraron en nivel amarillo, mientras que en estos momentos, toda la red SPIDA permanece en nivel verde dentro de la normalidad.

La Junta de Extremadura se mantiene pendiente de los datos meteorológicos e hidrológicos a través de la red SPIDA y los datos de caudal de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Señala además que los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente.

Finalmente, el 112 Extremadura recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de emergencia, ponerse en contacto con el 112.