La Junta se muestra dispuesta "a debatir" con CSIF sobre su petición de equiparación salarial de los empleados públicos

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, se ha mostrado dispuesta "a hablar" y "a debatir" con el sindicato CSIF sobre su petición de equiparación salarial de los empleados públicos extremeños de la Administración General con los de otras autonomías.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha informado este jueves de que el sindicato ha remitido una carta a Manzano en la que le pide convocar una Mesa de Negociación que aborde una subida de los complementos específicos para igualar las retribuciones de los funcionarios extremeños con las de otras comunidades y que, de no recibir respuesta, saldría a las calles con acciones "contundentes".

Manzano, a preguntas de los medios por la petición de CSIF, que estima que los empleados públicos de la Administración General regional perciben unos 300 euros de media menos al mes que los de otras comunidades, ha dicho que no se resiste a recordar las medidas llevadas a cabo por la Junta en materia retributiva para estos trabajadores.

De este modo, la consejera ha incidido en que la Junta ha cumplido "con todas y cada una" de las actualizaciones salariales que han sido acordadas con el Gobierno de la nación. "El Gobierno del señor Sánchez se tiene que sentar con los sindicatos y acordar todas y cada una de esas subidas. Y nosotros, cuando llegamos en el año 2023, pagamos, por supuesto, las previamente acordadas para esa anualidad", ha señalado.

En este sentido, ha indicado además que en 2024 la Junta ha hecho "exactamente lo mismo" y que, en 2025, y una vez "ya reconoció" el Gobierno el "error de no condicionar el pago del 0,5 a la aprobación de los presupuestos", se ha abonado ya también ese incremento.

"Nuestro gobierno cumple, no solo con los compromisos que nosotros hemos asumido, sino también con los compromisos que el gobierno del señor Vara no cumplió", ha dicho refiriéndose al "2 por ciento del 2020, que no pagó".

Así, Elena Manzano ha dicho que se ha situado "siempre al lado de los empleados públicos" y se ha mostrado dispuesta a hablar con los agentes implicados pero ha apelado al Estado y a que los sindicatos llamen "a la puerta del señor Sánchez".

Como ha asegurado, es con el Gobierno de España con quien los sindicatos deben sentarse a negociar. "Este año nosotros tenemos en nuestro presupuesto un 2 por ciento consignado de subida salarial, pero no lo podemos pagar si no hay un acuerdo", ha precisado.

De igual forma, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha asegurado que "desde el primer momento" el actual Ejecutivo regional mantiene un "máximo diálogo social" y ha recordado que incluye en su organigrama una consejería con dicha denominación. "Siempre que se ha solicitado una reunión nos hemos sentado y hemos visto las condiciones. Por lo tanto, encantados de ver qué es lo que proponen", ha apuntado.