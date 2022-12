La Junta no renuncia a que lleguen a Extremadura en 2023 "algunos" de los 519 trenes encargados por Renfe

MÉRIDA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha señalado que el Ejecutivo regional no renuncia a que "alguno" de los 519 nuevos trenes que va a comprar Renfe con un contrato de 5.400 millones de euros tengan como destino esta comunidad el próximo año.

González, que ha subrayado que hacía 15 años que Renfe no compraba nuevos trenes, ha señalado que la Junta "entiende" que en 2023 llegarán trenes nuevos a la región, como así ha defendido en alguna ocasión el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Así, y preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles sobre que Renfe no garantiza que puedan llegar nuevos trenes a la región el próximo ejercicio, el portavoz de la Junta ha insistido en que el Gobierno regional no renuncia a ello. "No nos apartamos de que en 2023 algunos de estos nuevos trenes lleguen a esta comunidad autónoma".

En todo caso, ha puntualizado que esta cuestión no solo es responsabilidad de Renfe, sino que también "depende de la producción" de estos nuevos trenes que la Junta "va a seguir apostando por que venga a Extremadura una parte de ellos" y "ojalá" sea en 2023.

Más allá de reivindicar estos nuevos trenes, la Junta considera "importante" seguir reivindicando la electrificación de la línea ferroviaria en la región en el primer semestre del año, así como que avancen las obras de la construcción del tramo Plasencia-Navalmoral y que salga a licitación la unión entre Oropesa (Toledo) y Madrid.

El portavoz del Ejecutivo regional ha subrayado, en todo caso, que en lo que va de año han viajado en el tren extremeño más del doble de usuarios que en 2021. En concreto, según ha indicado, frente a los 60.000 viajeros del pasado año, en el presente ejercicio ya se han alcanzado los 150.000, unos datos que avalan que se está "mejorando" el servicio.