La Junta pide al Gobierno que se comprometa con el Aeropuerto de Badajoz con "inversiones reales"

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez - EUROPA PRESS

CÁCERES 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha pedido al Gobierno de España que se comprometa con el Aeropuerto de Badajoz con "inversiones reales" y ha criticado el anuncio de AENA de que se estudiará la posibilidad de instalar un sistema antiniebla porque "Extremadura ya está cansada de estudios".

Ramírez ha calificado de "increíble, insostenible e inaceptable" que el Gobierno de España, invierta "tan solo" el 0,04% de los 13.000 millones de euros que AENA destina a los aeropuertos españoles, ya que para el Aeropuerto de Badajoz se anuncian algo más de 5 millones de euros.

"El Gobierno de España necesita comprometerse con el Aeropuerto de Badajoz porque los datos así lo acreditan", ha indicado este miércoles en declaraciones a los medios en Cáceres, en las que ha recordado que en el mes de agosto casi 9.900 pasajeros han pasado por el aeropuerto pacense, lo que suponen un 2,2% más que el mismo mes del año anterior.

En términos interanuales, desde enero hasta agosto se han registrado más de 78.100 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 13,8% respecto al año anterior. "Por tanto, estamos ante un momento histórico", ha subrayado el consejero, que ha criticado que el PSOE celebre un anuncio "fake" sobre el sistema antiniebla, ya que "no existe" esa inversión.

"HARTA DE ESTUDIOS"

"El Gobierno español lo que le dice a AENA es que estudie la posibilidad de instalar un sistema antiniebla en el Aeropuerto de Badajoz. Que lo estudie, pero Extremadura ya está harta de estudios, ya estamos muy estudiados, no queremos más promesas, no queremos más anuncios, queremos inversiones, queremos realidades", ha aseverado Ramírez.

Así, ha reclamado que se instale ya ese sistema y ha pedido a los socialistas extremeños que no celebren el anuncio de un estudio como si fuera una inversión porque "la inversión realmente no existe como tal". De hecho, según ha indicado el consejero la propia inversión del sistema antiniebla supera los 5 millones de euros destinados al Aeropuerto de Badajoz, por lo que este elemento sobrepasaría la inversión que va a hacer AENA para todos los elementos en los próximos cuatro años.

Ramírez ha celebrado no obstante que el Aeropuerto de Badajoz siga consolidando su crecimiento porque los datos arrojan que "está en un buen momento", "en un momento histórico", y ha pedido al PSOE que "mire por los extremeños" y exija al Gobierno de Pedro Sánchez que "convierta en realidad las promesas y no anuncios que no traen nada más que allá de engañar a los extremeños, de prometer y no invertir".

"Extremadura ya está cansada de anuncios, ya está cansada de estudios, de promesas. Lo que queremos son inversiones, queremos realidades", ha espetado al tiempo que ha incidido en que el Aeropuerto de Badajoz necesita inversión por parte del Gobierno de España, necesita un sistema antiniebla y también la flexibilización de la apertura de los horarios para hacer nuevas rutas o para que estas rutas sean más atractivas. "Y no nos vamos a cansar de exigir al Gobierno de España lo que en justicia a Extremadura le corresponde", ha subrayado.

Respecto a la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP), Ramírez ha recordado que la Junta de Extremadura ha incrementado la inversión desde 5 millones a más de 7 millones de euros para garantizar ea OSP.

"Por eso digo que mientras que la Junta de Extremadura está comprometida con el Aeropuerto de Badajoz, el Gobierno de España ni está ni se le espera. Y no puede ser que el Partido Socialista de aquí eso lo celebre. Lo celebre como una buena noticia, un estudio, cuando realmente lo que necesitamos es una inversión, es realidad", ha recaldao.

Cabe recordar que la actual operadora Air Nostrum se ha presentado a la licitación para seguir operando el año que viene. El consejero espera que "no haya problemas en la tramitación del contrato" y pueda seguir prestando servicio en el Aeropuerto de Badajoz.