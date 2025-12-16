La Junta pide "rigor" al alcalde de Mérida y asegura que el proyecto que no se realizará es el del laboratorio 5G-6G

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha pedido "rigor" al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y ha asegurado que el proyecto que no se va a realizar es el del laboratorio 5G-6G, que llevaba a cabo la Universidad de Extremadura y cuya empresa adjudicataria ha decidido "libremente desistir".

De esta forma, Educación replica al primer edil emeritense, quien había pedido este martes a la Junta una aclaración o una rectificación sobre un anuncio realizado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

En este sentido, fuentes de la consejería han detallado que el proyecto que ha anunciado la Junta, aprobado en Consejo de Gobierno, es la tercera sede del Fundecyt-PCTEX que estará en el Centro Universitario de Mérida y que supondrá una inversión de 3,4 millones de euros con la construcción de un nuevo edificio.

"Este proyecto es una gran iniciativa para Mérida y es en el que ha trabajado la Junta de Extremadura desde el primer momento. Seguimos impulsando el traspaso del conocimiento y del talento directamente al tejido productivo de Extremadura, además de generar empleo", ha señalado la administración autonómica.

Cabe señalar que Fundecyt atiende a más de 100 empresas y da trabajo a 1.800 personas de alta cualificación, como ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa.

"No sabemos los motivos por los que el alcalde de Mérida ha mezclado ambos asuntos. Pedimos al alcalde de Mérida rigor", ha aseverado.