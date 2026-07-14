La Junta pide que Sánchez convoque elecciones tras la condena a su hermano: "Sus círculos más cercanos están condenados"

Archivo - Imagen de archivo del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha considerado que "sólo" cabe ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales después de que éste se encuentra "ya cercado absolutamente" con "sus círculos más cercanos, el político y el familiar, ya condenados".

De este modo se ha pronunciado Bautista después de la "primera condena al círculo familiar más próximo" de Sánchez, en concreto la de su hermano por su contratación en la Diputación de Badajoz, y a la que se une la condena también a José Luis Ábalos, "que es el círculo político más cercano" del presidente del Gobierno.

"Es la primera condena al círculo familiar más próximo, a su hermano, pero no es la única condena. Tuvimos la condena también a Ábalos, que es el círculo político más cercano. Es decir, sus círculos más cercanos, el político y el familiar, están ya condenados", ha remarcado Bautista en declaraciones a los medios este martes en Mérida.

Por lo tanto, entiende que lo que le corresponde al presidente del Gobierno "es explicar y aceptar que no se trata de que una manzana esté podrida, es que el cesto está podrido". "Y la culpa y el responsable sólo tiene un nombre y apellido y es Pedro Sánchez", ha añadido el vicepresidente de la Junta, quien considera que "sólo cabe en este país, después de la condena de hoy (al hermano de Sánchez), convocar elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse y puedan ejercer su derecho democrático".

Así, ha indicado que "nadie entiende que después de la condena a su ministro y su número 2 del partido a 24 años de prisión y la condena ahora a su hermano y al anterior secretario general del PSOE nadie entendería que el presidente del Gobierno no estuviera al tanto de todo esto".

Al mismo tiempo, ha pedido al actual secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que "en nombre de los socialistas extremeños pida perdón a la presidenta de la Junta, pida perdón al Gobierno de la Junta por haber acusado de fabricar este caso con cargo al dinero público pagando a través de lo que ellos califican pseudomedios".

"Está tardando el señor Álvaro Sánchez Cotrina en pedir disculpas por algo que se ha demostrado que es absolutamente incierto y que está lejos de toda lógica, más allá de un argumentario de partido que queda muy bien entre los tuyos, pero que evidentemente no se corresponde con la realidad", ha subrayado Bautista.

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