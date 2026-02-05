La Junta pide a Vox que asuma "cuál es su posición" y aboga por un acuerdo que proporcione "estabilidad" a Extremadura

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha pedido a Vox que asuma "cuál es su posición" tras las elecciones y ha abogado por un acuerdo que proporcione "estabilidad" a Extremadura.

Manzano ha considerado que, en este contexto, se debe ser "muy conscientes" de dónde se está y qué es lo que dijeron las urnas. "Los extremeños han elegido a la presidenta María Guardiola para que presida nuestra región", ha subrayado.

Por ello, en su opinión, lo que debe hacer Vox es "asumir cuál es su posición" y "cuanto antes poder llegar a un acuerdo" que permita "seguir haciendo crecer a Extremadura" y contar con unos presupuestos autonómicos.

"Lo que Extremadura necesita es un presupuesto. Lo que Extremadura necesita es que se siga destinando más dinero que nunca a la sanidad y a la educación, que es lo que ha hecho este gobierno. Y lo que Extremadura necesita, lo que en este momento necesita es que se materialice lo que hizo el día 21 de diciembre, que fue apoyar a la presidenta María Guardiola y decir alto y claro que siga gobernando nuestra tierra", ha incidido.

Por ello, la también consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones ha abogado por cerrar "cuanto antes" la situación actual en la que se sigue negociando el gobierno de la región.

"Yo creo que cuanto antes tengamos un gobierno trasladado a lo que ha dicho la opinión mayoritaria de los extremeños el día 21 de diciembre, con ese 43,2 por ciento de los votos que respaldan a la presidenta María Guardiola, pues todos ganaremos y será mucho mejor para Extremadura", ha asegurado.

En este sentido, Manzano ha recalcado que el PP está trabajando "desde el primer momento" para que haya gobierno en Extremadura y Guardiola sea la presidenta de la Junta. "Para que Extremadura tenga la estabilidad y la presidenta que se merece", ha reseñado.

También ha aludido a que el acuerdo en cuanto a políticas está "prácticamente cerrado" y las cuestiones que están impidiendo suscribirlo, ha dicho, se deberían preguntar a Vox. Asimismo, ha pedido "responsabilidad y rigor" a todos los grupos parlamentarios, la misma, ha dicho, que tiene el PP.

Sobre puestos concretos que pudiera demandar Vox en el futuro Ejecutivo extremeño, Manzano no querido concretar nada al respecto porque, como ha dicho, le parece una "falta de respeto al momento actual de negociación".

"La Consejería de Agricultura no es un problema, no lo es", ha subrayado, además de destacar que, "si en este ámbito el mejor papel lo va a desempeñar una persona vinculada a esa formación y va a desarrollar políticas que sean muy positivas para los ciudadanos extremeños", en la negociación "se aceptará", .

No obstante, Manzano ha abogado por ser "muy conscientes" de la proporcionalidad que tiene cada formación, en este caso, 29 diputados por el PP y 11 en relación a Vox.

Por ello, ambas formaciones no pueden tener el "mismo peso" ni en las políticas, ni en el gobierno, ni en otros puestos, sobre todo, ha dicho, porque los extremeños no lo han querido así".

