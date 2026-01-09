La Junta publica las ayudas de 8,6 millones para fomentar la inserción laboral en los pueblos con el programa Ateneo

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes, día 9, una resolución por la que se aprueba la convocatoria del ejercicio 2026 de subvenciones de la línea I a entidades promotoras de los proyectos del Programa Colaborativo Rural Ateneo.

Se trata de la tercera edición de este programa que sirve para ayudar a personas vulnerables a encontrar un trabajo en municipios pequeños y que combina la formación con el empleo durante 12 meses.

Los beneficiarios de estas ayudas son los ayuntamientos y entidades Locales menores de la región con población inferior a 5.000 habitantes.

Para ello, la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto total de 8.680.000 euros.

Unas ayudas que contribuyen también al objetivo de fijar población en el medio rural, al favorecer la dinamización económica de diversos sectores productivos, generar oportunidades de desarrollo y contribuir a la lucha contra el desempleo.

En la convocatoria de 2024 se desarrollaron 74 proyectos en 100 localidades, de los que se beneficiaron 724 personas desempleadas de larga duración, explica en nota de prensa el Gobierno autonómico.

TRAMITACIÓN TELEMÁTICA

Su tramitación, así como el acceso a la totalidad de la información sobre el procedimiento, se efectuará a través del punto de acceso general electrónico (habilitado en el apartado de Más Información de esta página)

El plazo de presentación de solicitudes es del 10 de enero al 9 de febrero.

El procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica.