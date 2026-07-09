La Junta publica la convocatoria de los Premios Extremadura Empresarial dotada con 50.000 euros

Convocatoria de los Premios Extremadura Empresarial - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha convocado los Premios Extremadura Empresarial con el objetivo de reconocer a las empresas, personas emprendedoras, innovadoras y creativas que apuestan por el desarrollo de nuevos proyectos en la región, una iniciativa promovida directamente por la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio.

Los Premios Extremadura Empresarial cuentan con tres modalidades. En concreto, 'Personas con Ideas Emprendedoras', 'Nueva Empresa Extremeña', y 'Proyectos e iniciativas de emprendimiento'.

Así, la modalidad 'Personas con Ideas Emprendedoras' reconoce proyectos empresariales promovidos por personas físicas que se encuentren en fase de desarrollo en la región, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La segunda modalidad, 'Nueva Empresa Extremeña', premia a empresas de reciente creación en Extremadura, que destaquen por su carácter innovador, su impacto inversor en la creación de empleo y su impacto social. Podrán beneficiarse empresas ya constituidas y operativas en la región, de cualquier forma jurídica, incluidas personas físicas, comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica que cuenten con centro productivo en Extremadura y que lleven en funcionamiento menos de tres años.

A su vez, la modalidad de 'Iniciativas de Fomento del Emprendimiento' está dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro que apoyen el crecimiento y consolidación del tejido empresarial extremeño mediante iniciativas puestas en marcha en los últimos años que destaquen por su carácter innovador y su impacto en los resultados alcanzados.

En la primera modalidad 'Personas con Ideas Emprendedoras' se establecen tres premios de 5.000, 2.500 y 1.500 euros cada uno. Para la modalidad 'Nueva Empresa Extremeña', se establecen tres premios de 14.000, 9.000 y 6.000 euros cada uno, así como dos accésits, dotados cada uno de ellos con 1.500 euros. Por último, la modalidad 'Proyectos e iniciativas de emprendimiento', establece tres premios de 5.000, 2.500 y 1.500 euros.

El plazo de solicitud se extiende desde el 10 de julio al 10 de agosto.