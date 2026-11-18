Cerezas - TURISMO DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura ha publicado los listados provisionales de beneficiarios de las ayudas extraordinarias a las explotaciones de cereza y de las ayudas de emergencia a las explotaciones de cereal y apícolas.

Los listados recogen los importes provisionales y, en su caso, las incidencias detectadas, para acceder a estas ayudas, que movilizan cerca de 19,6 millones de euros para "respaldar a los productores de cereza, cereal y al sector apícola extremeño".

Según explica la Junta de Extremadura en nota de prensa, por un lado, se han habilitado ayudas extraordinarias para las explotaciones de cereza afectadas por las intensas borrascas registradas entre el 8 y el 13 de mayo de 2026, que cuentan con una dotación de 2 millones de euros y tiene como objetivo compensar las pérdidas sufridas por los productores.

Las ayudas están dirigidas a titulares de explotaciones de cerezo ubicadas en las comarcas incluidas en el decreto regulador y que cumplan los requisitos establecidos. El procedimiento se tramita de oficio por parte de la Administración, por lo que los beneficiarios no deben presentar solicitud ni documentación alguna, señala.

AYUDAS DE EMERGENCIA

Asimismo, la Consejería de Agricultura ha puesto en marcha ayudas de emergencia para las explotaciones de cereal y apícolas con una dotación global de 17,58 millones de euros.

Estas ayudas pretenden "compensar las pérdidas económicas derivadas del incremento de los costes de producción", especialmente de fertilizantes y energía, provocadas por la crisis internacional, y evitar el abandono de la actividad agraria y apícola en el medio rural extremeño.

Podrán beneficiarse de esta línea los titulares de explotaciones cerealistas con superficies declaradas en la campaña 2026 y las explotaciones apícolas activas inscritas en el registro Badigex que dispongan de al menos 150 colmenas computables. Al igual que en el caso de las ayudas a la cereza, se trata de un procedimiento iniciado de oficio, por lo que los interesados no tienen que presentar solicitudes ni aportar documentación.

Las listas provisionales de beneficiarios de ambas convocatorias pueden consultarse en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura.