La Junta quiere que el PSOE extremeño pase de un "pellizco de monja" a decir qué votarán sus diputados al "cupo fiscal"

BADAJOZ, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha abogado por pasar "de ese pellizco de monja" que, en su opinión, ha dado el PSOE de Extremadura ante el preacuerdo entre ERC y el PSC y su relación con la financiación autonómica "a la realidad", y ha expuesto que los extremeños se preguntan qué van a votar los diputados socialistas extremeños en el Congreso "sobre la insolidaridad", "el cupo fiscal catalán" y "ese pacto de singularidad que rompe la caja común".

Un pacto que "rompe la caja única y que nos hace ser a los extremeños no ya de segunda, sino como muy poco de tercera", ha apostillado, junto con que este jueves ha escuchado al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pedir un Consejo de Política Federal, algo que es una "cuestión interna" del partido, por lo que ha criticado que ofrezca una rueda de prensa para pedir algo a su formación "como si no tuviera contacto directo con su secretario general o con la dirección del partido".

Así, no ha visto a Gallardo ofrecer una comparecencia "para defender a Extremadura", cuando este jueves "era el día precisamente" de hacerlo, "con independencia del debate interno que tenga el Partido Socialista" y de que "quedara la posición absolutamente clara" de que Pedro Sánchez "no va a contar con los votos de los diputados extremeños". En caso de contar con éstos, ha lamentado, "significa darle una patada a la caja común, significa romper esa caja de solidaridad común y significa que esos diputados extremeños están dándole la puntilla de muerte a Extremadura".

De esta manera lo ha señalado en declaraciones a los medios con motivo de una visita institucional a la ciudad de Badajoz, donde Bautista ha recordado sobre Gallardo que, en anteriores ocasiones, dijo que las líneas rojas del PSOE de la región "eran las mismas que las de Sánchez, amnistía no, pacto fiscal no, cupo catalán no, insolidaridad no, igualdad sí", pero que después se ha visto "cómo amnistía sí a cambio de siete votos por una investidura" y Gallardo "no dijo absolutamente nada".

Ante ello, se ha preguntado por qué tienen que creerse los extremeños "ahora" las palabras de Gallardo de este jueves sobre el preacuerdo entre ERC y PSC, y por qué tienen que creerse a un PSOE de Extremadura que "cuando dice sí es no, y cuando dice no es sí". "Hay que pasar de ese pellizco de monja que se le da por parte del Partido Socialista de Extremadura a la realidad", ha incidido Bautista, para quien la pregunta que hay que hacer a Gallardo es "qué van a votar los diputados del Partido Socialista".

EL PRIMER SANCHISTA

A continuación, ha puesto el acento en si "alguien se creería" que Gallardo "sería capaz de dar una instrucción a los diputados del Partido Socialista de Extremadura en el Congreso para votar que no a esa insolidaridad cuando no ha sido capaz de hacerlo previamente" o si "alguien se cree que Gallardo podría dar esa instrucción de votar no, cuando fue el primer sanchista que hubo al colocar al hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz, y al que nunca le ha exigido ir a trabajar ni le ha exigido un control horario".

"¿Alguien se lo cree en Extremadura que va a ser capaz de decir que no?", se ha preguntado, para remarcar que todo lo que se ve "ahora mismo" son "únicamente fuegos artificiales, es marear la perdiz, es tener al personal entretenido y es intentar justificar una posición que es absolutamente injustificable", cuando Extremadura "solo necesita" en este momento por parte del PSOE que Gallardo "diga: mis diputados, los diputados del Partido Socialista, tienen mi instrucción de votar que no".

El consejero de Presidencia ha agregado que "eso es lo único que vale" y se ha referido a si Gallardo quiere "parecerse" al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para quien la propuesta para que ERC apoye la investidura de Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el 100 por cien de los tributos en esa comunidad "no puede prosperar en el Congreso" y no lo puede apoyar, con lo que "dejó entrever lo que van a hacer sus diputados", aunque "luego habrá que verlo también".

Sin embargo, cuando el líder del PSOE extremeño ha sido preguntado este jueves por qué van a votar los diputados extremeños del partido, "no ha contestado". "Aquí estamos hablando de la supervivencia de Extremadura, estamos hablando del desarrollo de Extremadura, y el Partido Socialista tiene que apostar: desarrollo y supervivencia de Extremadura, desarrollo y progreso de Extremadura o sanchismo".

"Ese es el dilema que tiene que contestar el Partido Socialista y el señor Gallardo, sanchismo o Extremadura y es lo único que tiene que responder, si no responde, yo creo que le va a pasar factura al Partido Socialista", según Abel Bautista, para quien Extremadura "crece" y "funciona a pesar de Sánchez".

"Si Extremadura va bien, si crecemos, si convergemos por primera vez con el resto de comunidades autónomas y estamos mirándole de tu a tú a la cara a otras comunidades autónomas, qué no podríamos hacer los extremeños si no tuviéramos el pie en el cuello por parte de Sánchez", ha afeado, a la par que ha ensalzado que, desde la Junta, abogan por "dar la cara, reivindicar y quejarnos lo que haga falta de la manera política o de manera jurídica en el ámbito judicial" y lo va a hacer y ese es el "compromiso".

Sin embargo, no pueden ser "ingenuos" y cree que son "más fuertes" si van "unidos", y que han demostrado que "por encima de cualquier sigla, por encima de cualquier partido, está Extremadura". "Por tanto bienvenidos todos aquellos que quieran defender a nuestra región por encima de las siglas, pero lamentablemente tengo que decirles que no encontramos a nadie al otro lado" y "lo que ven con los extremeños" en esa rueda de prensa de Gallardo "no es más que la justificación, sí, no, sí y no sabemos finalmente la postura".

EXTREMADURA O SANCHISMO

De este modo, ha reiterado que la pregunta que le hace el gobierno de la Junta al Partido Socialista "es Extremadura o sanchismo". "¿Va a ser capaz de decirle a sus diputados que voten que no? Porque los antecedentes dicen lo contrario", ha indicado, junto con que se trata de un asunto "muy serio" y "algo en lo que nos jugamos el futuro de Extremadura", que "depende en gran medida de los fondos europeos" y "de esa caja común de solidaridad".

Una comunidad, ha continuado, con 42.000 kilómetros cuadrados y unos servicios públicos que ofrecer tanto a pueblos como ciudades, pero en la que con su extensión "es muy complicado" dar servicios públicos "dignos" como están haciendo "en este momento". Así y si se rompe "la caja común, hay ciudadanos "de primera y de segunda" y los catalanes van a tener la recaudación "para ellos solos sin solidaridad con el resto de territorios", cómo quedan los extremeños con un millón de habitantes en 42.000 kilómetros cuadrados, se pregunta.

Por último y sobre la postura de Gallardo al respecto, Abel Bautista ha dicho que sí las ha visto "absolutamente claras" en otros socialistas, al tiempo que ha apelado a la "responsabilidad" de los diputados socialistas extremeños. "Esto es una independencia encubierta y el señor Gallardo lo sabe, esto es un pacto más, se decía amnistía no, amnistía sí finalmente, se decía pacto fiscal no, pacto fiscal sí, y solo queda el último paso que es el referéndum", ha recalcado.

Así, ha indicado que si Gallardo "estuviera dispuesto a inmolarse por Extremadura" en el sentido de "defender" sus intereses "con independencia de las consecuencias" y como lo ha hecho María Guardiola "en otras ocasiones, que le ha costado también sus rasguños" y, "si él estuviera dispuesto, lo haría claramente", pero "la postura" de Gallardo y "por tanto" del PSOE de Extremadura "es que en este momento no es capaz de decirle a Sánchez que no, como no ha sido capaz de decirle a Sánchez que no en anteriores ocasiones", ha concluido.