La Junta reafirma su compromiso con la mejora salarial de los empleados públicos extremeños

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura defiende el diálogo con los sindicatos y reafirma su "compromiso" con la mejora salarial de los empleados públicos, ante el calendario de movilizaciones que preparan los tres sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación del Ejecutivo autonómico (CSIF, UGT y CCOO).

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, respeta las decisiones de los sindicatos, pero no comparte que se hable de falta de diálogo. "La negociación ha sido permanente y ya se ha traducido en acuerdos que suponen 400 millones de euros en mejoras salariales para los empleados públicos", remarca.

Además, Manzano ha reiterado que la equiparación salarial es un objetivo que comparte el Ejecutivo regional, y ha emplazado a los sindicatos a seguir "hablando y avanzando con los representantes de los trabajadores pero con propuestas y compromisos respaldados presupuestariamente", indica en nota de prensa la Junta.

Asimismo, recuerda que "desde que este gobierno llegó, empezó a corregir diferencias salariales que venían de años atrás, con medidas como los 80 euros mensuales para los docentes. Y seguiremos trabajando para avanzar también en el SES, el SEPAD y la Administración General", defiende.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social insiste en que "la negociación continúa abierta" y el Gobierno autonómico mantiene "intacta" su voluntad de alcanzar "acuerdos", por lo que reitera que "no se puede hablar de falta de diálogo ni de vías agotadas".

Al mismo tiempo, emplaza a los tres sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura a una nueva reunión con la presidenta María Guardiola y con ella misma, que se celebrará el día 14 "para seguir avanzando en estas cuestiones".