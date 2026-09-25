La Junta remarca que seguirá recurriendo "con todos los medios disponibles" la llegada de menores migrantes

El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández, en comisión de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, ha insistido en que la Junta de Extremadura seguirá recurriendo, como está haciendo ya, "con todos los medios disponibles" la llegada de menores migrantes no acompañados a la comunidad.

"El consejero (Óscar Fernández) lo ha respondido mil veces. Nosotros nos vamos a oponer por todos los medios posibles, políticos, legales, judiciales, todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer para intentar evitar que efectivamente los menas vengan", ha señalado al respecto Eliseo Fernández al hilo de una pregunta planteada este viernes por el PSOE en comisión de la Asamblea sobre menores migrantes.

Una pregunta que plantea el PSOE de forma recurrente, a su juicio, "para tratar de distraer la atención sobre cuál es el auténtico problema", y que es la situación de los ceutíes por ejemplo y no los "invasores" de la ciudad autónoma.

Por su parte, la diputada del PSOE Soraya Vega ha apelado a la Junta de Extremadura a que "cumpla la ley" en cuanto a la "defensa de los menores" migrantes, y que por tanto garantice su protección "independientemente de su nacionalidad".

Así, ha lamentado que, por un lado, la Junta diga que "va a cumplir con la ley", pero "por otro diga que va a acudir a todos los procedimientos y mecanismos que tenga disponible para negar el reparto (de menores migrantes)", algo que a su juicio "se trata simple y llanamente de racismo".

"No se trata de racionalizar, se trata simple y llanamente de racismo y eso el PSOE lo va a combatir con todas sus fuerzas", ha remarcado Soraya Vega, quien ha insistido en que se trata "en todo caso de personas y además de personas menores de edad que tienen el derecho de que protejamos sus intereses de manera superlativa por encima de todo lo demás".

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