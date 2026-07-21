La Junta resuelve el contrato de la red de centros de transporte y trabaja "desde ya" en un nuevo convenio

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)

La Junta ha resuelto el contrato de concesión de la red de centros de servicios de transporte en Extremadura tras estudiar el dictamen de la Comisión Jurídica que avala esta decisión y ha destacado que "desde ya" trabaja en un nuevo convenio en este sentido.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha informado de esta decisión aprobada este martes en la reunión del Consejo de Gobierno tras analizar y estudiar el dictamen de la Comisión Jurídica.

La resolución, ha explicado, se produce tras el incumplimiento "continuo, reiterado y muy grave" por parte de la empresa concesionaria de sus obligaciones en la prestación del servicio.

Así, en rueda de prensa, Manzano ha señalado que, antes de adoptar esta medida, la Junta de Extremadura ha explorado distintas opciones para asegurar la continuidad de la actividad en los diez centros de atención al transporte que existen en la región y, sobre todo, para preservar los 56 empleos afectados por el impago de las nóminas.

De este modo, y al no prosperar ninguna de las opciones planteadas, la Junta ha iniciado los trámites para resolver dicho contrato y "desde ya" está trabajando en la firma de un convenio para reactivar los servicios y hacerlo "de manera inmediata".

"Mientras tanto, diseñamos un nuevo modelo de gestión que garantice la adecuada prestación del servicio y que se va a licitar próximamente. Desde la Junta de Extremadura hemos actuado siempre con plena transparencia y con el máximo rigor y siempre defendiendo el interés público y vamos a seguir así, al lado de los trabajadores afectados, para que se resuelva esta situación lo antes posible", ha planteado.

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