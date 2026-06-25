La Junta y los sindicatos del Infoex acuerdan avanzar en la negociación de mejoras para el colectivo

Reunión entre la Junta de Extremadura y responsables de los sindicatos con representación en el Plan Infoex - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta y los sindicatos del Infoex han acordado avanzar en la negociación de mejoras para el colectivo una vez pasen los meses de mayor riesgo de incendio forestal en la región.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, se ha reunido este jueves con responsables de los sindicatos con representación en el Plan Infoex.

En el encuentro han participado miembros de Comisiones Obreras, UGT, SGTEX, CSIF y USO, que han coincidido en subrayar el "acierto" al integrar el dispositivo extremeño de prevención y extinción de incendios en la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil.

En este sentido, Bautista ha pedido esperar a que pasen julio y agosto, los meses de mayor riesgo de incendio forestal de todo el año, para retomar las negociaciones que permitirán mejorar las condiciones del colectivo.

De este modo, ha solicitado a los sindicatos que, en estos meses de la época de peligro alto en los que la meteorología incrementa el riesgo, todas las partes implicadas prioricen sus esfuerzos en la extinción.

El vicepresidente ha emplazado a los sindicatos a formalizar la mesa técnica en el mes de septiembre, paso previo a constitución de la mesa negociadora que permitirá abordar varias mejoras para el operativo, ha informado la Junta en nota de prensa.