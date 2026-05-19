La Junta tramita por el procedimiento de emergencia la contratación de cuatro rutas de transporte escolar

Archivo - Rutas de transporte escolar - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec), ha declarado la situación de emergencia para la contratación del servicio de transporte escolar de las rutas BA074, BA415, CC278 y CC281.

El objetivo de esta tramitación de emergencia es "garantizar el acceso del alumnado a la educación obligatoria y evitar la interrupción de un servicio público esencial".

Según señala el Ejecutivo regional, el acuerdo se fundamenta en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la contratación por tramitación de emergencia "cuando concurren situaciones de grave peligro o necesidad inaplazable".

En este caso, "la falta de transporte escolar suponía un riesgo directo para el derecho a la educación, especialmente en un entorno rural", donde el transporte "constituye un elemento imprescindible para asegurar la escolarización efectiva del alumnado", señala.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura reafirma que "prioriza la protección del alumnado, asegura la prestación de un servicio educativo esencial y refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la atención a la escuela rural", concluye.