La Junta está ultimando los Presupuestos extremeños para 2026 que ahondarán en el desarrollo social y económico

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura está ultimando la elaboración de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026, que ahondarán en el desarrollo social y económico de la región.

Con ello, las cuentas serán presentadas "dentro de muy poco", de manera "inmediata", según ha señalado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, quien ha añadido que así se producirá una vez que concluya la adaptación de las estructuras de la propia Administración regional tras el nombramiento del nuevo Gobierno autonómico.

"Es un proceso que también implica la adaptación de las estructuras de la propia Junta de Extremadura y hasta hace muy poco pues no podemos terminarlas y adaptarlas. En cuanto todo se culmine, se conocerá dentro de muy poco esas cuentas", ha declarado Manzano a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes en Mérida.

En todo caso, ha reiterado que en los presupuestos para 2026 en los que trabaja el Gobierno extremeño "va a crecer la prestación de los servicios públicos de calidad, va a crecer el desarrollo y va a aumentar el desarrollo económico y social en la región".

Finalmente, Manzano también ha indicado que las cuentas incluirán un incremento superior a los más de 570 millones contemplados en las que el anterior Ejecutivo regional presentó para su aprobación en su momento, debido a que se adaptarán al incremento de la recaudación que está experimentando la comunidad.

"Lo que hemos hecho, ya lo contaremos a la hora de explicar las cuentas, es adaptarlo a la recaudación. Está incrementándose y mucho la recaudación en nuestra región", ha señalado la portavoz de la Junta, que ha insistido en que "dentro de muy poco" se hará pública la cifra definitiva de los presupuestos. "Ya no queda casi nada", ha reconocido.