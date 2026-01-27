La Junta valora que Extremadura cierre el año 2025 con 19.100 ocupados más y 7.500 parados menos

La secretaria general de Empleo en funciones, María José Nevado, valora los datos de la EPA - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha valorado que Extremadura ha cerrado el año 2025 con 436.000 ocupados, lo que supone un crecimiento en 19.100 ocupados interanuales, el mejor registro histórico para un fin de año desde el 2002.

Del mismo modo, la tasa de empleo por su parte aumenta 1,8 puntos interanuales hasta el 47,8 por ciento, al tiempo que se han ganado 53 trabajadores al día en los últimos meses, una cifra que se acelera respecto a trimestres anteriores.

La secretaria general de Empleo en funciones, María José Nevado, ha destacado la convergencia con España en términos de empleo, dado que la tasa de crecimiento en la región ha sido del 4,6 por ciento, mientras que en el ámbito nacional esta se sitúa en 2,77 por ciento.

Así, Extremadura es la segunda comunidad autónoma donde más ha aumentado el número de ocupados en términos interanuales, ha puesto en valor la Junta en nota de prensa.

Además, Nevado ha señalado que si se entra al detalle se ve que 6 de cada 10 nuevos ocupados son mujeres y se alcanzan registros históricos con 194.500 ocupadas.

"En cuanto a los jóvenes hoy tienen más futuro y más oportunidades laborales. En el tramo de edad de los menores de 25 años, el ritmo de crecimiento de la ocupación ha sido cercano al 3 por ciento", ha señalado María José Nevado.

Desde el punto de vista de los sectores económicos, todos han contribuido de manera positiva en la generación de empleo en los últimos doce meses y trimestralmente destaca la subida del sector industrial con un incremento de 2.700 ocupados más.

El sector privado se ha comportado una vez más de manera positiva, creciendo en tasas interanuales un 2,4 por ciento, según ha indicado Nevado, y muy importante ha sido la subida producida en los autónomos, ya que, de acuerdo con los datos de la EPA, Extremadura ha ganado 7.100 autónomos y eleva su número a los 79.400.

En este sentido, María José Nevado ha recordado que el nuevo decreto de impulso a los autónomos, publicado en DOE la semana pasada, contempla importantes novedades, como el Tres más uno, los 960 euros para los autónomos que no llegan al SMI o la tarifa quédate para los mayores de 65 años.

La evolución del número de ocupados en la región "ha superado expectativas" y "mejorado" los datos que preveían los principales analistas, que la situaban en el entorno del 1,7 por ciento y el promedio anual se ha cerrado en el 2,5 por ciento.

"Extremadura ha mostrado en 2025 un dinamismo laboral innegable, que repercute en oportunidades para los ciudadanos", ha subrayado el Ejecutivo extremeño.

