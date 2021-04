La labor en pandemia de alcaldes y trabajadores municipales pacenses, reconocida con la Medalla de Oro de la Provincia

Gallardo destaca la ausencia de Charo Cordero y Nandi Ortiz, y Vara a los alcaldes que en este tiempo han sido un "ejemplo"

BADAJOZ, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La labor durante la pandemia de la Covid-19 de los alcaldes y el personal municipal de la provincia de Badajoz ha sido reconocida por la Diputación de Badajoz con la Medalla de Oro 2021, que también han recibido los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), ex-aequo, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena.

Con motivo de la pandemia, este año la celebración del Día de la Provincia se ha dividido en dos actos entre la entrega de los IV Premios Día de la Provincia en la Diputación de Badajoz presentada por el periodista Urbano García, y de las Medallas de Oro de 2020 y 2021 en el Cine Teatro Salón Modelo de Fuente del Maestre, conducida por el actor montijano José Antonio Moreno 'Josean'.

En primer lugar, se han entregado las medallas correspondientes a 2020 y, en concreto, la que ha distinguido al baloncestista villanovense José Manuel Calderón 'por ser ejemplo de tesón, esfuerzo y superación'; y que ha recibido su padre, José Calderón. En un vídeo, el deportista ha agradecido a todos lo que se han sacrificado y han ayudado a pasar estos momentos de pandemia y ha felicitado al resto de premiados con estas medallas, que es un "orgullo" recibir, a la vez que invita a seguir siendo solidarios.

El industrial jerezano Alfonso Gallardo también ha sido reconocido 'por poner su capacidad y su talento al servicio de su tierra' y ha dado la enhorabuena al resto de premiados, a la vez que ha destacado que sin sus obreros, que califica de amigos, "no se hubiera hecho nada", ni sin el ayuntamiento de su pueblo, la Junta de Extremadura o los extremeños, y ha animado a la juventud a que siga "adelante" y "le eche valor".

A su vez, la periodista Pepa Bueno, 'caracterizada por su rigor informativo y por su defensa a ultranza de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres', ha sido distinguida también en este acto en el que ha agradecido el reconocimiento que se le entrega en su tierra y ha recordado a sus padres, al tiempo que ha subrayado que hace un año no se pudieron entregar esta medallas y un año después de "ese enemigo invisible" que es el coronavirus todos tenemos un familiar o amigo vacunado, "a esa esperanza hay que agarrarse".

MEDALLAS 2021

En cuanto a las Medallas de Oro 2021, CCOO, UGT y la Creex la han recibido ex-aequo 'como agentes sociales extremeños que siempre han demostrado una gran capacidad de interlocución, de pactos y de acuerdos en beneficio del empleo y la competitividad empresarial', y la han recogido sus secretarios generales, Encarna Chacón, Patrocinio Sánchez y Javier Peinado, respectivamente, que han coincidido en agradecer la distinción y en destacar la importancia del diálogo y la concertación.

También se ha entregado a la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, quien hasta llegar a este cargo 'ha recorrido un camino de implicación en la lucha contra la violencia de género, la igualdad de oportunidades y una sociedad más equitativa', y que se ha mostrado "absolutamente emocionada" de recibir esta medalla que dedica al personal de la administración de justicia, cuya labor ha permitido que en los meses de pandemia los juzgados de guardia estuvieran abiertos para esa labor "esencial", como es la protección de los derechos del ciudadano.

La tercera Medalla de 2021 ha sido para los alcaldes y demás trabajadores municipales, recogida por el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), Francisco Buenavista, quien además de felicitar a los premiados ha reconocido que, a mediados de junio de 2019, las nuevas corporaciones municipales no podían esperar el "enorme reto" al que el conjunto de la sociedad tendría que enfrentarse debido a la pandemia y sus "graves" consecuencias económicas y sociales.

INTERVENCIONES INSTITUCIONALES

El acto ha contado con la asistencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; o autoridades como el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, para quien si "algo bueno" se va a sacar de la pandemia es que se está valorando "muchísimo más" lo que se tiene, a la vez que ha puesto en valor la labor de la diputación.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, ha recordado el Día de la Provincia celebrado en Montijo, en el que se reconoció con la presencia de alcaldes de la provincia el 40º aniversario de las corporaciones democráticas y que, dos años después y "no por casualidad", comparten entre todos junto al resto de trabajadores municipales la Medalla de Oro de la provincia por lo realizado desde el inicio de la pandemia, sobre lo cual ha valorado que las mujeres y hombres elegidos democráticamente por sus conciudadanos "refuerzan el municipalismo con sus ejemplos".

También ha rememorado las "inevitables ausencias" y a dos mujeres "luchadoras, valientes, defensoras a ultranza del mundo rural" como las ya fallecidas alcaldesas de Maguilla, Nandi Ortiz, y la de Romangordo y presidenta de la diputación cacereña, Rosario Cordero; al tiempo que ha señalado que las Medallas de la Provincia entregadas este lunes son "fiel reflejo de lo que nace y crece en esta tierra", y que, en el "nuevo tiempo está por venir", se necesitan "los grandes valores, talentos y capacidades, que son muchos los que esta bendita tierra tiene".

Por último, Guillermo Fernández Vara ha felicitado a los premiados y ha agradecido a Gallardo por hacer este acto institucional presencial, sobre lo cual ha considerado que hay que "intentar empezar a recuperar una cierta normalidad" y a hacer las cosas aunque "no como las hemos hecho siempre", como en el caso de este Día de la Provincia en el que se ha premiado a dos instituciones y cuatro personas.

En relación a los alcaldes, ha valorado que, a lo largo de este tiempo, "han sido un ejemplo de muchas cosas" y que se les ha visto llevar la bombona o el pedido del ultramarino a las casas de sus vecinos, además de dar instrucciones en sus ayuntamientos para facilitar que las cosas pudieran funcionar en sus localidades, y que ello "pone de manifiesto la fortaleza de las instituciones", como también ha destacado que Sánchez, Chacón y Peinado hayan decidido "complicarse la vida" intentando pasar por la misma haciendo algo por los demás "más allá de las estrictas obligaciones".

A todos los premiados con estas medallas les une la "excelencia y la normalidad" según Fernández Vara, quien en referencia a Pepa Bueno y a las redes sociales ha defendido que España "necesita más que nunca recuperar la verdad en mitad de tanta información que no siempre es ni tratada, ni entendida" y ha querido "levantar una bandera en favor del periodismo" en el país dado que "ahora más que nunca" es "necesario" y tiene "una responsabilidad" ante las bases de la convivencia.

"Hoy ha vuelto a haber otra carta ahora ya no con balas, hoy parece que con una navaja ensangrentada, da igual, da igual las cartas que lleguen si no somos conscientes de que lo que está en juego es lo más importante que podemos tener entre manos, que no le vamos a dejar a nuestros hijos un país mejor sino le dejamos un país en el que se puedan entender con sus iguales", ha remarcado en alusión al sobre que ha recibido la ministra de Industria, Reyes Maroto, con una navaja "aparentemente ensangrentada" en su interior.

Ante ello, ha planteado que "probablemente" se atraviesen los momentos "más delicados" de la reciente historia de España y ha abogado por que "hace falta" invertir "mucho fraternidad".