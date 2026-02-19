El Laboratorio Textil Ecológico impulsado por la Diputación de Badajoz atrae a 81 participantes

Participantes en el Laboratorio Textil Ecológico puesto en marcha por la Diputación de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha puesto en marcha el Laboratorio Textil Ecológico, una iniciativa innovadora enmarcada en el proyecto de cooperación transfronteriza Resotex 'Repensando el sector textil y la moda sostenible', cofinanciado por la Unión Europea, que ha reunido a 81 participantes, el 80,2 por ciento de ellos mujeres.

Durante dos meses, se han desarrollado cinco talleres piloto presenciales en la red de 'CITLABs' de la provincia ubicados en Olivenza, Jerez de los Caballeros y Villanueva de la Serena, que sumaron un total de 25 horas de formación práctica para crear nuevos materiales textiles sostenibles a partir de biorecetas.

De este modo, se ha acercado la innovación textil a distintos municipios, con lo que se refuerza la cohesión territorial y se consolida el medio rural como espacio de experimentación y emprendimiento verde. Así, el Laboratorio Textil ha reunido a emprendedores, artesanos, diseñadores, docentes y colectivos vulnerables, generando redes de colaboración y nuevas ideas de negocio vinculadas a la economía circular, convirtiéndose en una herramienta "clave" para luchar contra la despoblación.

En cuanto a la participación y el impacto cuantitativo del Laboratorio Textil Ecológico, la diputación pacense ha señalado en nota de prensa que los datos reflejan una respuesta "muy positiva" por parte de la ciudadanía y del sector creativo del territorio. En concreto, el ciclo formativo registró 112 personas inscritas, de las cuales 81 participaron de forma efectiva, alcanzando una asistencia media del 72,3 por ciento a lo largo de las cinco acciones desarrolladas.

También ha señalado la "elevada" participación femenina, que alcanzó el 80,2 por ciento entre 65 mujeres y 16 hombres, consolidando el papel de las mismas "como motor de la innovación textil sostenible y del emprendimiento verde en el medio rural".

Asimismo, la valoración global obtenida en las encuestas de satisfacción fue del 93 por ciento (4,65 sobre 5), un indicador que "confirma" la calidad técnica y organizativa del programa, así como la utilidad práctica de los contenidos impartidos, a tenor de lo cual la institución provincial ha apuntado que estos resultados "evidencian" no solo el interés generado por la propuesta, sino también su capacidad para movilizar talento, generar aprendizaje significativo y fortalecer el ecosistema de innovación sostenible en la provincia.

CARÁCTER PRÁCTICO

Del mismo modo, el laboratorio ha destacado por su carácter eminentemente práctico y experimental. Los participantes han trabajado con lana local para la creación de fieltro, han producido "cuero" vegetal biofabricado a partir de cáscaras de plátano, han formulado bioplásticos textiles con almidón de maíz, han desarrollado biocompuestos biodegradables y técnicas de estampación botánica con hojas y flores, y han transformado prendas usadas mediante técnicas de 'upcycling' y moda circular.

Una de las curiosidades más valoradas fue la posibilidad de convertir residuos vegetales y recursos cotidianos en nuevos materiales textiles. Desde la utilización de kombucha para generar láminas tipo cuero hasta la experimentación con cúrcuma como tinte natural, el alumnado comprobó de forma directa cómo la biofabricación puede convertirse en una alternativa real a los materiales convencionales derivados del petróleo.

El 96,3 por ciento del alumnado afirma haber aprendido contenidos nuevos relacionados con el textil sostenible y considera que podrá aplicar lo aprendido en su vida personal o profesional. Además, el 92,6 por ciento manifiesta sentirse motivado para seguir formándose en sostenibilidad textil.

El Laboratorio Textil Ecológico forma parte del proyecto transfronterizo 'Resotex', cuyo objetivo es promover el emprendimiento y la diversificación económica en territorios transfronterizos mediante el fomento del sector textil atendiendo a la sostenibilidad y a la economía circular, basándose en los elementos comunes de este sector en ambos lados de la frontera hispano-lusa.

De este modo, la iniciativa fortalece la cooperación, la cohesión territorial y el desarrollo sostenible en el marco del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, consolidándose como una buena práctica de innovación rural. Además, el Laboratorio reafirma el compromiso de la institución provincial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.