La Ley de Concordia de PP y Vox se votará en el pleno de la Asamblea previo debate de 115 enmiendas que llegan 'vivas'

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El dictamen de la propuesta de Ley de Concordia en Extremadura que plantean PP y Vox se votará de forma definitiva en una próxima sesión plenaria en la Asamblea, previo debate de 115 enmiendas parciales de los grupos parlamentarios que llegarán 'vivas' a dicha sesión tras su paso por comisión.
Así, este miércoles la Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Cámara regional ha dado luz verde al dictamen con los votos a favor del PP y Vox, y en contra del PSOE y Unidas por Extremadura.
Tras ello, próximamente el texto llegará a sesión plenaria, donde antes de ser sometido a votación definitiva se debatirán 61 enmiendas parciales del PSOE, 48 de Unidas y 6 del PP que se han mantenido 'vivas' tras su paso este miércoles por la citada comisión, en la que sí que han sido incorporadas dos enmiendas 'populares' y rechazadas todas las restantes que planteaban los grupos políticos.
(((Más información en Europa Press)))