En libertad con cargos tres detenidos por robos en colegios, vehículos y viviendas en Villanueva de la Serena

Efectos intervenidos tras detenciones por robos en colegios, vehículos y viviendas en Villanueva de la Serena - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena han detenido el pasado martes, día 21, a dos hombres y una mujer por su presunta autoría de varios delitos de robo en colegios y en el interior de vehículos, así como robo con fuerza en viviendas y establecimientos de la segunda localidad pacense.

Los detenidos, dos hombres y una mujer de entre 39 y 44 años de edad, contando con antecedentes anteriores por delitos contra el patrimonio los dos hombres, tras la instrucción del pertinente atestado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, y han sido puestos en libertad con cargos.

Las detenciones han tenido lugar dentro de un dispositivo enmarcado en un plan de actuación y prevención, establecido por la propia Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena, debido al incremento de denuncias recibidas en la oficina de denuncias y atención al ciudadano, relativas a este tipo de delitos contra el patrimonio, durante los últimos meses y dentro de la localidad de Villanueva de la Serena.

Los investigadores, pertenecientes al grupo de policía judicial, llevaron a cabo un estudio del "modus operandi" utilizado, como las zonas, formas de acceso a las viviendas, vehículos o establecimientos, franjas horarias y posibles autores, centrando sus investigaciones en tres personas, ya conocidas por los actuantes, con domicilio en la localidad, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Así, el pasado 17 de abril, tuvo lugar una discusión en el domicilio de los investigados, calle Valdivia, lugar al que acudieron dotaciones de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, quienes pudieron observar en el interior del domicilio numerosos efectos, bicicletas, herramientas y documentos, cuya procedencia podría ser ilícita, motivo por el que, con la preceptiva autorización se intervinieron dichos efectos.

Los investigadores, llevando a cabo numerosas gestiones con los efectos localizados en el interior del domicilio, pudieron demostrar que procedían de otros robos denunciados previamente, motivo por el que el pasado martes, día 21, fueron detenidos los tres investigados, llevando a cabo un nuevo registro, más exhaustivo, en el que se volvieron a localizar efectos, joyas y documentos de otros robos cometidos y denunciados en Villanueva de la Serena.

Los agentes del grupo de policía judicial imputan un total de 37 ilícitos penales, 13 robos en interior de vehículos, 10 hurtos en interior de vehículos, tres robos en viviendas, seis robos en obras en construcción, dos robos en colegios y tres hurtos en vía publica.

Los investigadores continúan con las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos, así como, la localización de los legítimos propietarios de los efectos localizados y su devolución.